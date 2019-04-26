Este día del niño Kidsiete te trae increíbles sorpresas de tus personajes favoritos de Disney.

Porque queremos consentirte, este día del niño Kidsiete te trae increíbles sorpresas de Disney para que te lleves a casa ¿Quieres saber cómo? ¡Sigue los siguientes pasos!:

Sintoniza Azteca 7 martes 30 de abril de 2019 durante la barra de Kidsiete (06:30 am a las 04:00 pm). Durante la barra de Disney Junior aparecerán diferentes letras para que formes dos palabras. Una vez que tengas las palabras secretas listas, mándalas al twitter de Azteca 7 (@AztecaSiete) con el #DeChiquitoYo !Sé de los primeros 7 en enviar la respuesta correcta y podrás llevarte un kit de Disney!

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el incentivo.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

Los participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7.

Los participantes deberán mantenerse pendientes de la pantalla de Azteca 7 el martes 30 de abril de 2019.

a) Durante la transmisión de la barra Disney Junior (08:30 hrs a 11:00 hrs) se lanzarán diferentes letras que formarán dos palabras.

b) Los participantes deberán tomar nota de cada una de las letras y las pistas para conformar las dos palabras secretas.

Los ganadores serán los 7 primeros en enviar las dos palabras correctas, mencionado nuestra cuenta de Azteca Siete en Twitter (@AztecaSiete) y utilizando el HT #DeChiquitoYo.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de Azteca 7, hará la selección de los ganadores el día martes 30 de abril. Para tales efectos, nos pondremos en contacto vía mensaje directo con el(los) participante(s) que haya(n) completado correctamente la dinámica y cumpla(n) con todas las bases y condiciones.

b) En caso de que el participante seleccionado no confirme los datos solicitados en el mensaje, en un plazo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante.

3. INCENTIVO

7 kits de Disney Junior.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (los) ganador(es) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (los) ganador(es) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V., cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad, recientemente creada, sin uso y cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que ya hayan ganado en alguna otra dinámica emitida por Azteca 7 en un marco de 6 meses previos al dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados por mensaje directo.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas.

VII. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VIII. Los afortunados que sean elegidos, en caso de ser factible, podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del Interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.

IV. En caso de que los afortunados no recojan su incentivo en un marco de 15 días después del día pactado con Azteca 7, éste será puesto en disposición del canal y el ganador ya no podrán gozar de él.

X. NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.

XI. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

XII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

XIII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XIV. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

XV. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XVI. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XVII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

(iii) Si el ganador no recoge su incentivo en un marco de 15 previos a la cita pactada con Azteca 7.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.