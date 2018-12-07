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En Vivo

Karol Sevilla es la protagonista del nuevo clip de WiFi Ralph ¡Checa aquí el video oficial de ‘El Lugar’!

La talentosa Karol Sevilla también participa en esta película de Disney prestando su voz a uno de los personajes.

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Escrito por: TV Azteca Digital

Karol Sevilla nos sorprende de nuevo, y en esta ocasión lo hizo con el video oficial de la canción “El Lugar”.

 Esta canción forma parte del soundtrack de la película de Disney “WiFi Ralph” y suena durante los créditos finales. 

  

    

Karol Sevilla tiene un papel en esta nueva aventura de nuestro querido amigo torpe de los videojuegos, ella le presta su voz a Dani Fernández, una periodista que nos guiará los videos vitales de Ralph durante su viaje por Internet

  

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Karol Sevilla interpreta la canción final de "WiFi Ralph" 
  