Karol Sevilla es la protagonista del nuevo clip de WiFi Ralph ¡Checa aquí el video oficial de ‘El Lugar’!

Karol Sevilla nos sorprende de nuevo, y en esta ocasión lo hizo con el video oficial de la canción “El Lugar”.

Esta canción forma parte del soundtrack de la película de Disney “WiFi Ralph” y suena durante los créditos finales.

Karol Sevilla tiene un papel en esta nueva aventura de nuestro querido amigo torpe de los videojuegos, ella le presta su voz a Dani Fernández, una periodista que nos guiará los videos vitales de Ralph durante su viaje por Internet.

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Karol Sevilla interpreta la canción final de "WiFi Ralph"



