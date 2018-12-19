¡Las primeras imágenes del live action de Aladdín te dejarán con la boca abierta! Y sí, el genio de Will Smith nos tiene a todos muy confundidos.

¡Disney está jugando con nuestros sentimientos!

Una de las más grandes sorpresas para los fanáticos de Aladdín y de Will Smith es la apariencia del genio de la lámpara, pero, el primer vistazo a este live action de Disney nos dejó a todos bastante confundidos.

¡El genio no es azul! Sí, todos esperábamos ver al genio de la lámpara que ayudará a Aladdín a cumplir algunos de sus sueños, pero, ¡Ohhhhh sorpresa! No es como lo recordábamos de la animación de los 90s.

Y es que, también Will Smith nos había dado algunas falsas esperanzas (bueno, no estamos seguros de que sean tan falsas), ya que, al momento de compartir el primer póster del live action, hablaba por el genio:

“Déjenme salir. No puedo esperar más para que todos me vean AZUL.”

View this post on Instagram A post shared by Disney (@disney) on Dec 19, 2018 at 9:48am PST

Las imágenes publicadas por una revista de entretenimiento de Estados Unidos, nos muestran a Naomi Scott como la princesa Jasmine y a Mena Massaud, como Aladdín.

Además podemos ver a Jaffar y al tierno Abú, el fiel compañero de Aladdín.

View this post on Instagram A post shared by Disney (@disney) on Dec 19, 2018 at 8:27am PST

Lo cierto es que los paisajes que han retratado en este live action de Disney son espectaculares, y con esta pequeña muestra de lo que veremos nos ha quedado claro.