¡Los Reyes Magos llegaron a Kidsiete! Y ahora, tú puedes llevarte uno de los kits que nos dejaron para los niños bien portados.

¡Los Reyes Magos llegan a Kidsiete! Conoce aquí la dinámica para llevar a casa uno de los increíbles kits de Disney Jr. que dejaron para los niños mejoooor portados.

Aquí te decimos cómo participar, así que checa las bases y no te quedes con las ganas.

La dinámica es la siguiente:

Debes de seguir las cuentas de Facebook y Twitter de Azteca Siete para que no se te escape ningún detalle.

Del martes primero de enero al viernes 4 de enero, te compartiremos una pregunta diferente cada día.

El viernes que lanzaremos la última pregunta, para completar la misión deberás de ir al posteo de Twitter, para mandar ahí las CUATRO respuestas correctas que reuniste durante toda la semana y debes recordar usar el #MiNavidadEs.

Los primeros cuatro en responder correctamente en Twitter serán los ganadores.

BASES:

• Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados.

• Todas tus respuestas correctas deben de ir como respuesta del posteo del viernes que haremos sobre esta dinámica.

• Sólo se puede ser seleccionado una vez por usuario durante toda la dinámica.

• Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas.

• Si ya ganaste una dinámica de Azteca 7 en los últimos 6 meses, no puedes ser elegido nuevamente.

• Los seleccionados para llevarse alguno de los kits de Disney Jr. serán; los primeros 5 participantes que manden las 4 respuestas correctas a las preguntas que colocaremos del 1 al 4 de enero en las redes sociales de Azteca Siete y las manden como respuesta en el último post de la dinámica usando el hashtag #MiNavidadEs.

• Si el seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.

• Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

• Los afortunados que sean elegidos podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del Interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.

• NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.

• Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

• Los elegidos serán notificados a través de mensaje directo o inbox entre el lunes 7 y viernes 11 de enero de 2019.

• TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

• TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

• Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

* TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

* TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

