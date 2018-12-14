¡Mena Massoud, protagonista de Aladdín adelanta grandes sorpresas y detalles de este live action de Disney!

Mena Massoud, protagonista del live action de Aladdín, compartió su emoción por el estreno de este clásico de Disney en 2019 y por supuesto, dejó al descubierto algunos detalles sobre la tan esperada cinta.

De entrada, adelantó que toda la música original de la animación de 1992 estará presente en la versión de acción real, pero, además, habrá canciones nuevas, en las que intervinieron personalidades que estuvieron en grandes producciones musicales como “La La Land” y “El Gran Showman”.

"Tenemos toda la música original, además, un par de canciones nuevas. Son realmente poderosas, he de decir que empodera mucho a las mujeres, creo que a la gente le va a gustar muchísimo”, compartió en entrevista para un medio especializado de Estados Unidos.

Además de Mena Massoud, el elenco de este live action está conformado por Naomi Scott, quien interpreta a la princesa Jasmíne, el genio de la lámpara es Will Smith, además de Marwam Kenzari, Navid Negahban, quienes darán vida al malvado Jafar y al Sultán, respectivamente.

Aladdín llegará a la pantalla grande en mayo de 2019 ¡Y estamos impacientes por ver esta clásico de Disney en live action!

