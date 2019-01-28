¡Miren quién regresó en Toy Story 4! Bo Peep hace su entrada triunfal y finalmente se une a la promoción de este clásico de Disney.

¡Después de la filtración, viene la calma! o ¿Cómo era?

Finalmente Disney - Pixar nos presentó el primer póster y teaser que nos anuncia el regreso oficial de Bo Peep, la adorable pastorcita de la que Woody ha estado enamorado siempre.

Bo Peep está de vuelta. #ToyStory4, ¡muy pronto en cines! pic.twitter.com/X6EfldnXLe — DISNEY STUDIOS LA (@DisneyStudiosLA) 28 de enero de 2019

Pero, parece que Bo Peep, ha dejado la calma de estar pastoreando ovejas, y nos traerá algo de acción, o al menos eso podemos suponer con esta triunfal entrada que hace de nueva cuenta a la historia.





Nunca supimos qué pasó con ella en realidad, y existen muchas teorías sobre cuál fue su destino mientras todos nuestros juguetes la pasaban bastante mal.

¡Sin duda esta es una gran sorpresa para los fanáticos de Toy Story 4!