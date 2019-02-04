¡Oh, no! Buzz está en problemas en el nuevo tráiler de ‘Toy Story 4' vemos más sobre su paso por la feria.

El Super Bowl dejó un nuevo vistazo a ’Toy Story 4’ y por supuesto, es de lo más visto en todo el mundo.

La nueva aventura de Woody, Buzz y sus amigos, tendrá mucha acción y eso no lo podemos dudar.

Toy Story Kidsiete

Esta es la primera vez que encontramos a Betty, la pastorcita en un tráiler de Toy Story, y finalmente, la vemos junto a Woody.

Además vemos a los traviesos nuevos amigos que encontraremos en esta historia: Ducky y Bunny, quienes parecen no tener un muy buen encuentro con nuestro héroe intergaláctico durante su paso por la feria.



Tendremos que ver cómo se las ingenia Buzz para salir de este gran lío.

