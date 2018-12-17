¿Qué estás esperando? ¡Ahora podrías estar descubriendo la historia de Pocahontas y de La Cenicienta! No tardarás ni 5 minutos.

Como parte de la serie de cortos de Princesas de Disney, ahora toca el turno a Pocahontas y a La Cenicienta. ¡Ellas te están esperando para que descubras sus historias en menos de 5 minutos!

La Cenicienta es la historia de una joven que vive bajo la sombra de su malvada madrastra, pero ella, no pierde la oportunidad de ser alegre y positiva, ha renunciado a todas las comodidades, pero, no a sus sueños.

Pocahontas es una joven de naturaleza guerrera e inteligente, dispuesta a defender todos los seres vivos, además, es una chica fiel a sí misma.

Estas dos princesas de Disney llegan a esta serie de historias cortas que son narradas por niñas y que están hechas para ser conocidas por nuevas generaciones en menos de 5 minutos.

Antes le tocó a La Sirenita, Blancanieves, Mulán, Moana, Rapunzel y Aurora.

