¡Qué la fuerza te acompañe! Star Wars tiene una versión animada que encanta a todas las edades y ya está disponible.

Los fanáticos de la saga de Star Wars y pequeñitos de casa ya pueden disfrutar de las aventuras de Star Wars en versiones de cortos animados.

Disney nos sorprendió de nueva cuenta con una serie de cortos animados aptos para todas las edades, en los que, podemos conocer el Universo Star Wars.

Esta serie de cortos lleva por nombre Star Wars: Galaxy of Adventures.

Por supuesto, el primer protagonista de estos increíbles cortos animados es Luke Skywalker.

Te presentamos aquí el primer capítulo de esta serie que estará disponible en YouTube: