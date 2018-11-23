¿Qué tan fiel es la película live action de ‘El Rey León’ a la animación de 1994? ¡Descúbrelo aquí con tus propios ojos!

El primer vistazo a lo que será el la versión de acción real de ‘El Rey León’ nos dejó a todos hipnotizados, llorando, y hasta con la piel chinita, obviamente también tenemos muchísimas ganas de ver la película completa.

Por supuesto, es un gran reto el que tiene Disney al tomar uno de sus clásicos consentidos para convertirlo en la versión de live action. Y ante ello la inquietud de los grandes fanáticos de esta increíble historia, pueden estar tranquilos (al menos por ahora).

Y es que, todo parece indicar que la historia que llegará a la pantalla grande en 2019, será MUY fiel a la animación que nos cautivó a todos en 1994.

Si aún te queda duda de esto ¡Mira aquí la comparación sin ediciones!

1994

2018