¡Sorpresa! El live action de ‘El Rey León’ tendrá un nuevo personaje y aquí te decimos todo lo que debes de saber.

Así como otras películas de Disney que tendrán su live action “El Rey León”, tiene preparadas algunas sorpresas para sus fans, ya que, además de lo que ya hemos visto (una y otra vez) en sus animaciones, las nuevas versiones incluirán música original (canciones nuevas) y algunos personajes nuevos.

En el caso del Rey León, se trata de una adorable musaraña elefante, que, un pequeño animalito nativo de África, con aspecto similar al de un ratón pero con una larga nariz.

Su nombre es "Sedaris", y este personaje fue creado para esta versión que verá la luz en 2019.

Lo que aún no sabemos es qué tan grande sea la participación de "Sedaris", lo que sí, es que es una de las tantas sorpresas que nos esperan en la versión de acción real de “El Rey León”.