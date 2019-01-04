¡Y vivieron felices por siempre! Checa los maravillosos anillos de compromisos de las Princesas de Disney.

Estos anillos sí fueron sacados de un cuento de hadas y son verdaderamente piezas de ensueño.

Enchanted Disney Fine Jewelry se lució con una nueva colección de exquisitos anillos de compromiso que fueron inspirados en las princesas (y un hada) de Disney.

Cenicienta, Blancanieves, Bella, Jasmine, Aurora, e incluso, Mérida, quien es una de las princesas que no tiene un interés amoroso, y también Campanita, son las musas de esta mágica colección de anillos de Disney.

Se trata de una colaboración entre Enchanted Disney Fine Jewelry y Zales, una firma de diamantes.

Esta es una forma de simbolizar el tan encantador sueño de las princesas, encontrar su: “Felices por siempre”.

¡Los diseños son sencillamente encantadores!