¡Yo también tengo a mi ‘Rey León’! Mira cómo convierten a mascotas en protagonistas del clásico de Disney.

El ingenio y la creatividad de algunos usuarios de Internet puede convertir nuestro día en algo extraordinario y “El Rey León” ha sido el motivo perfecto para iniciar un divertido reto en el que participan las mascotas.

Escenas cotidianas en las que participan principalmente gatitos, se han convertido en una divertida versión “live action” de “El Rey León”, y aquí te dejamos algunas de las mejores: