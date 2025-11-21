Tini se despide de FUTTTURA, revela su significado y da sorpresiva noticia

La protagonista de Violetta, Tini Stoessel, después de haber realizado ocho fechas en Argentina de su propio festival FUTTTURA dio por terminado este evento en su carrera, el cual representó el cierre de una etapa personal y muy difícil que atravesó, pero que al mismo tiempo marca el inicio de una nueva faceta en su vida artística.

La cantante argentina reveló el verdadero significado de FUTTTURA. En un post de instagram escribió: “Futttura no fue solamente una celebración de lo que viene, es y fue una reconciliación con lo q fui, un escenario donde pude mirar al miedo sin esconderme, cada etapa fue un intento y todas me trajeron hasta acá, futttura terminó siendo un encuentro, poder estar presente, sentir, y disfrutar lo que antes me pesaba mucho, es haber llegado a este lugar desde la calma, pero, sobre todo, desde la verdad, entender q no soy una sola versión, que la belleza también está en la vulnerabilidad, en la imperfección y en seguir buscando”.

Posterior a eso confirmó que realizará su propia gira pues recordemos que mientras se preparaba para su festival fue lanzando temas como “Una Noche Más”, “Down” y “Universidad”.

¿Qué invitados tuvo Tini en Futttura?

Uno de los aspectos más sobresalientes de este festival fue la cantidad de invitados que tuvo Tini como Tiago PZK, con quién se sintió una sinergia enorme al interpretar el tema “Me Enteré”, Chris de Coldplay con quien cantó “Carne y Hueso” y “We Pray”, La Joaqui, artista argentina con quien interpretó “Muñecas”, Nicki Nicole con quien también compartió escenario y cantó “Blackout”, Milo J con el tema “Lo que me causa” y una de las sorpresas más grandes: la aparición de el cantante colombiano Juanes, con quien interpretó “Fotografía”, una colaboración que sin duda sorprendió a todos sus fans.

El reencuentro de Violetta en Futttura

En este festival Tini hizo un homenaje a su historia en la popular serie que interpretó: “Violetta”. Como parte de la escenografía incluyo una estrella morada enorme sobre la cuál voló. Y lo más importante: su reencuentro con Jorge Blanco y Mercedes Lambre, con quienes interpretó temas populares de la serie causando furor y lágrimas entre los asistentes.

Sin duda, este concepto de evento fue único, ya que además incluyo un museo que exhibía todos los looks que la argentina ha utilizado durante sus distintas giras sin dejar de lado la producción y el gran número de arreglos musicales que causaron un impacto sobre todos los fans, como por ejemplo, el que hizo en versión salsa del tema que canta junto a Manuel Turizo, “Maldita foto”.

