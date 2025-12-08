Actor despedido de Matlock reaparece en redes sociales tras acusaciones de agresión sexual

David Del Río reapareció en redes sociales en una foto familiar compartida por su esposa, meses después de ser despedido de la serie “ Matlock ” tras ser acusado de agresión sexual por su coprotagonista.

La imagen lo muestra relajado y sonriente, en contraste con el perfil bajo que había mantenido desde que estalló la controversia. Su regreso digital ocurre mientras el caso sigue generando atención y él se mantiene alejado de los focos mediáticos.

https://x.com/TMZ/status/1997718556205609372?s=20

Foto familiar tras el escándalo

En una reciente historia de Instagram, la esposa del actor, Katherine Del Río, publicó una foto donde aparecen ambos junto a sus hijas y un gran muñeco inflable de jengibre, celebrando momentos de diversión familiar. En el mensaje, ella expresó su agradecimiento por sus seres queridos, destacando el apoyo constante hacia ella y las niñas en medio de la situación. En la imagen, David luce tranquilo y de buen ánimo, marcando un cambio visible luego de su salida abrupta de la producción de CBS.

La publicación fue descrita como un festejo de Acción de Gracias tardío, reforzando la idea de que la familia intenta mantener cierta normalidad pese al escándalo. El actor había desaparecido de sus propias redes desde que se conoció su despido , por lo que esta aparición indirecta llamó la atención de los seguidores y de los medios. Aunque no hay declaraciones directas de él en la historia, la foto sugiere que se encuentra enfocado en su círculo más cercano mientras avanza el tema legal.

Hasta el momento, el contenido compartido se limita a esta imagen familiar, sin comunicados ni aclaraciones públicas sobre las acusaciones en su contra. Esto ha dejado el protagonismo a la narrativa construida por los reportes de prensa y los pasos oficiales dados por la cadena y los abogados. La instantánea, sin embargo, funciona como un recordatorio de que Del Río continúa su vida privada lejos del set y de los perfiles públicos que solía mantener activos.

Acusaciones y salida de “Matlock”

Las acusaciones contra David Del Río se remontan a un incidente que, según la denuncia interna, habría ocurrido el 26 de septiembre, cuando su coprotagonista Leah Lewis aseguró que el actor la agredió sexualmente. El 2 de octubre, Lewis presentó su alegato ante CBS, desatando una respuesta inmediata del estudio y encendiendo alarmas dentro de la producción de “Matlock”. A partir de ese momento, la relación laboral del intérprete con la serie cambió de forma radical.

Tras recibir la queja, CBS retiró de inmediato a Del Río del set y lo sacó del lote de grabación mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Una vez concluido ese proceso, la cadena decidió despedir al actor, cortando así su participación en el proyecto televisivo. De esta manera, su salida no se debió a cambios creativos, sino directamente al resultado del procedimiento iniciado por la acusación de su compañera.

En paralelo, se supo que la policía de Los Ángeles no tenía, en ese momento, ningún reporte formal que coincidiera con la fecha y el lugar mencionados en la acusación de Lewis, lo que ubica el caso principalmente en el terreno corporativo y legal privado.

Ante la gravedad del señalamiento, Del Río contrató a la reconocida abogada de Hollywood Shawn Holley para que lo representara, un movimiento que evidencia su estrategia de defensa legal. Mientras tanto, las apariciones públicas del actor han sido escasas, y todo apunta a que su prioridad actual es mantenerse cerca de su familia mientras enfrenta las consecuencias profesionales y personales del caso.

