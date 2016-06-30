Eduardo Arroyuelo en Lip Sync México

Eduardo Arroyuelo es un actor mexicano que ha participado en más de 10 telenovelas, así como en 5 películas a lo largo de sus 20 años de carrera.

En 1994, Eduardo debutó en la telenovela “Agujetas de color de rosa” como Rubén, para después participar en clásicos como “María la del Barrio” (1995), “Mi pequeña traviesa” (1997), y luego participar en la exitosa serie “XY. La revista” (2009), donde dio vida a Tony Hernández.

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