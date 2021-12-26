Los Simpson y Bad Bunny se unen para VIDEO especial de Navidad.

El cantante de música urbana Bad Bunny, se ha convertido en uno de los más éxitos durante los últimos años, por lo que, acaba de lanzar su nuevo video oficial del tema Te deseo lo mejor, con el que sorprendió a todos, debido a que tuvo una colaboración con Los Simpson.

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El video se estrenó el 24 de diciembre en vísperas de Navidad, dando un sorprendente regalo a todos los millones de seguidores del cantante y también a los fans de Los Simpson que sin duda disfrutaron ver interactuando a la familia más querida de la televisión con el personaje de Bad Bunny.

En el popular video se puede apreciar una caricatura de Bad Bunny muy al estilo de Los Simpson interactuando con Homero mientras canta el sencillo Te deseo lo mejor, luego de que Homero arruine su relación con Marge.

La trama del video de Bad Bunny y Los Simpson

Esto porque Homero, empieza a tener malas actitudes con la familia y aunque es advertido por Marge este la sigue ignorando hasta que se da cuenta que ya no están ahí y se fueron.

Es entonces cuando en el televisor de Homero aparece la caricatura de Bad Bunny, mientras inicia la canción que va a acompañar al jefe de la familia amarilla por su camino en la soledad, en lo que una especie de fantasma del cantante lo sigue por las calles de Springfield buscando a Marge y viéndola en todas partes, aunque en realidad ni ella ni Bart, Lisa ni Maggie están ahí.

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Finalmente, cuando Homero entra a un concierto de Bad Bunny puede encontrar a toda su familia quienes aún siguen muy molestos y no le perdonan que los haya ignorado todo el tiempo por lo que el cantante en su versión animada ayuda a la pareja a reconciliarse subiéndose al escenario mientras Homero pide perdón de rodillas a Marge.

