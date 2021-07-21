¿Qué personajes de Los Simpson están inspirados en personas reales? Te damos a conocer los que están hechos con base en lo que Matt Groening veía en Springfield y sus alrededores.

En más de 32 años de historia, Los Simpson han presentado en su reparto a personajes inspirados en celebridades del cine, la televisión, la política o bien, a ciudadanos promedio de Estados Unidos.

Krusty el Payaso

Originalmente, iba a ser el alter ego de Homero y una manera de acercarse a Bart. Está inspirado en Rusty Nails, un payaso de la televisión de Portland con que le gustaba mucho al creador de la serie

Duffman

La mascota de la familia está inspirada en una vieja mascota comercial de la cerveza Budweiser: Bud Man, solo que éste último tiene su pancita cervecera y Duffman es más atlético.

Nick Riviera

El doctor fue creado pensando en George Nichopoulos, el médico personal de Elvis Presley, quien fue acusado de presuntamente recetar un exceso de fármacos al 'Rey del Rock'.

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Tony el Gordo

Este sujeto obeso está a la cabeza del mundo criminal de Springfield y está inspirado en un mafioso real.

Hombre Abeja

La inspiración de este personaje fue el 'Chapulín Colorado', creado e interpretado por el mexicano Roberto Gomez Bolanos, quien portaba tenía un disfraz simpático.

Rainier Wolfcastle

Es casi idéntico a Arnold Schwarzenegger, ambos son oriundos de Austria, estrellas de cine de acción y bueno son casi dos clones.

C. M. Burns

Charles Montgomery Burns se inspira en John D. Rockefeller y no podía ser para menos, un magnate del petróleo y odiado por la mayoría de sus ciudadanos.

Jefe Wiggum

El jefe de policía de Springfield, Clancy Wiggum, es un personaje inspirado en el actor Edward G. Robinson, así lo informó Hank Azaria.

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