La serie Masha y el Oso incluye varias historias relacionadas con alimentos, cocina y hábitos cotidianos. Entre ellas aparecen 3 episodios donde Masha prepara mermelada con frutos del bosque, que pueden servir para enseñar a los niños a comer saludable. Mientras que estos 6 capítulos de Bluey hablan acerca de la seguridad.

Estos episodios pueden utilizarse para conversar con los pequeños sobre la diferencia entre alimentos de consumo habitual y los que se pueden consumir solo en ocasiones concretas, como lo es la comida chatarra. Mientras que estos 5 capítulos de Bluey y Daniel el Tigre que pueden ayudarte a terminar con los berrinches.

3 episodios de Masha y el Oso que enseñan a los niños a comer saludable|Pinterest

Cabe mencionar que la OMS recomienda que los niños mayores de 10 años consuman al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras, mientras que para los más pequeños, las cantidades dependen de sus necesidades individuales.

Los capítulos que enseñan a los niños a comer saludable

1. Jam Day: Corresponde al episodio 6 de la primera temporada. En la historia, el Oso recoge frutos del bosque para preparar mermelada y Masha termina probando las bayas. Después intenta elaborar su propia preparación. La historia permite hablar sobre las frutas como parte de una alimentación variada.

2. La Dolce Vita: Corresponde al episodio 33 de la segunda temporada, que se estrenó en 2013. En esta historia, Masha quiere un desayuno dulce, por lo que convierte la casa del Oso en una especie de fábrica de golosinas y utiliza fruta de su jardín para preparar paletas. Por comer muchos dulces, tiene un fuerte dolor de dientes.

3. A Pineapple of Discord: El capítulo es de la sexta temporada y presenta a unos lobos hambrientos que encuentran una piña en el bosque. La tentación de comérsela aumenta porque desconocen quién es su propietario, hasta que Masha aparece e intenta ayudarlos a encontrar al dueño. Aunque el conflicto principal no gira alrededor de una dieta equilibrada, el capítulo trata sobre la fruta y sobre la importancia de tomar decisiones antes de consumir un alimento.