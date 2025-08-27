Mi Amor de Otra Galaxia| Min Joon lleva al hospital a Song Yi y la cuida toda la noche
Min Joon comienza a creer que conoce a Song Yi de siglos atrás...
¿Song Yi ha reencarnado? Min Joon ha vuelto a ver el futuro y en su visión vienen cosas terribles...
Min Joon lleva a Song Yi al hospital luego de que ella se sintiera terriblemente mal y la acompaña durante su recuperación, lo que le hace despertar cierta confusión, misma que le hace recordar a alguien del pasado.
Min Joon no deja de ayudarla aunque trata de mantener distancia porque sabe que pronto regresará a su planeta.
¿Qué fue lo que pasó en el barco?
¿Song Yi tiene un pretendiente?
