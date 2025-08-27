Mi Amor de Otra Galaxia| Min Joon lleva al hospital a Song Yi y la cuida toda la noche

¿Song Yi ha reencarnado? Min Joon ha vuelto a ver el futuro y en su visión vienen cosas terribles...

Min Joon lleva a Song Yi al hospital luego de que ella se sintiera terriblemente mal y la acompaña durante su recuperación, lo que le hace despertar cierta confusión, misma que le hace recordar a alguien del pasado.

Min Joon no deja de ayudarla aunque trata de mantener distancia porque sabe que pronto regresará a su planeta.

¿Qué fue lo que pasó en el barco?

¿Song Yi tiene un pretendiente?

¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia a través de la señal de Azteca Siete y la App en punto de las 6:00 p.m.!

