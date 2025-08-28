inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
K-Siete
Video

Mi Amor de Otra Galaxia| Do Min Joon salva a Song Yi de un accidente en el barco

Do Min Joon salvó a Song Yi de una muerte segura y la resguardó de los medios

K-Siete
Compartir
  •   Copiar enlace

¡Do Min Joon salvó a Song Yi! Ver el futuro podría ser algo con lo que no todos podríamos lidiar...

Song Yi se salvó de un percance en la fiesta del barco y fue salvada por nuestro extraterrestre favorito y quizá este hizo algo más que solo salvarla... Además de cuidarla en su casa.

Do Min Joon debería ser más precavido pues ahora los agentes han comenzado a seguirle.

¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia a través de la señal de Azteca Siete y la App!

K-Dramas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×