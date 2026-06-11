LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Inauguración del Mundial 2026: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS la transmisión de la ceremonia HOY y el show de Shakira del jueves 11 de junio con Los Ángeles Azules, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández y más; cobertura online, en línea y por internet

EN VIVO: La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó. Sigue el minuto a minuto de la ceremonia de inauguración y no te pierdas el show de Shakira, Belinda y más por Azteca 7.

Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS - ceremonia y show de Shakira, Belinda y más
Sigue la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ gratis y en vivo | Crédito: Instagram (@belindapop / @shakira)

Escrito por: Matías Mena

¡Al fin! Tras cuatro largos años de espera, México se convierte en sede del torneo más importante del mundo del fútbol: la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En Azteca 7 te llevamos la cobertura del evento a donde quiera que estés. ¿Lo mejor? ¡Es gratis y completamente en vivo! Sigue el minuto a minuto de la ceremonia de inauguración con nuestro LiveBlog, donde encontrarás una narración en directo y las mejores reacciones.

Te puede interesar: Ceremonia de inauguración del Mundial 2026: Ver GRATIS y EN VIVO la transmisión HOY jueves 11 de junio del show de Shakira, J Balvin, Belinda y Alejandro Fernández; link libre, en directo y en directo

Día y hora de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo la mañana de este jueves, 11 de junio, en punto de las 11:30 a.m. (hora del centro de México). El evento contará con las presentaciones de grandes celebridades, incluidas Shakira, Belinda, J Balvi y Alejandro Fernández, por mencionar algunos.

Te puede interesar: Ceremonia de inauguración del Mundial 2026: Ver GRATIS y EN VIVO la transmisión HOY jueves 11 de junio del show de Shakira, J Balvin, Belinda y Alejandro Fernández; link libre, en directo y en directo

¿Dónde será la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este año, los países sede de la justa veraniega son México, Estados Unidos y Canadá. La ceremonia de inauguración de este jueves se celebrará en el renovado Estadio Ciudad de México, al sur de la capital. Estados Unidos y Canadá contarán con su propia inauguración el día de mañana, 12 de junio.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Dónde ver la inauguración del torneo?

La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrá seguirse completamente gratis y en vivo por el canal de TV de Azteca 7. Si lo prefieres, también contaremos con una transmisión en el sitio web de AztecaDeportes.com y la app móvil de TV Azteca En Vivo. A continuación, te compartimos nuestro LiveBlog con el minuto a minuto del evento inaugural:

Tags relacionados
Alejandro Fernández Shakira Los Ángeles Azules Belinda Maná J Balvin