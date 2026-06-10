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Shakira y quién más: el line up COMPLETO de los artistas que se presentarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estamos a dos días de vivir uno de los eventos de fútbol más importantes en todo el mundo, y lo mejor de todo es que la inauguración se llevará a cabo en tierras aztecas.

Shakira
|Crédito: Getty images / Jeff Kravitz

Escrito por: Yulissa Jacinto

Este próximo 11 de junio se llevará a cabo la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en donde no solo el fútbol será el protagonista sino que diversos artistas se subirán al escenario para encenderlo con su talento y los mejores éxitos. En esta ocasión te decimos cuál es el line up completo del talento que cautivará en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Line up COMPLETO de artistas que se presentarán el la inauguración

El Estadio Ciudad de México será el encargado de presenciar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en donde se enfrentará la Selección Nacional contra Sudáfrica aunque también será testigo de grandes presentaciones musicales como: Shakira, Burna Boy, Andrea Bocelli, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Hasta el momento se desconoce el setlist oficial que los artistas estarían interpretando, sin embargo se espera que la cantante colombiana Shakira, misma que ha interpretado temas en ediciones pasadas como “Waka Waka” y “La La La”, cante la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, “Dai Dai”, junto al artista nigeriano Burna Boy.

Copa Mundial de la FIFA 2026™:Primeros ensayos de Shakira para la gran apertura

A través de redes sociales la colombiana, intérprete de éxitos como “Día de enero”, “Antología”, “Hips Don't Lie”, “Suerte”, entre otros, compartió a través de redes sociales ensayos sobre su presentación musical de este próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. En dichas imágenes se le ve junto a sus bailarines realizando las coreografías que realizará así como un poco de la preparación técnica del evento. “No puedo esperar a verlos a todos mañana en la apertura de ceremonia”, fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación de la artista.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Dónde ver la inauguración y todos los partidos

A través de la señal televisiva de Azteca 7 podrás disfrutar de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ así como la gran apertura. Por otro lado, en nuestro sitio web podrás disfrutar de la gran inauguración y lo mejor de todo es que la podrás ver de forma totalmente gratuita desde el dispositivo que prefieras, solo tienes que dar click aquí y conectarte a las 11: 30 am (hora centro de la Ciudad de México).

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