¿Quién es la novia de Johan Vásquez? Conoce a Camila Hernández, la hermosa pareja del defensa de la Selección Mexicana

¡La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó! Entre los convocados a la Selección Mexicana por Javier “El Vasco” Aguirre, destaca Johan Vásquez, quien apunta a convertirse en una figura clave dentro del torneo. Dicho esto, el defensa hará su debut junto a la escuadra mexicana este jueves, 11 de junio, con el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica. Sin duda, uno de los más grandes pilares de Johan, dentro y fuera de la cancha, ha sido su pareja, Camila Hernández. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre su novia.

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Así es Camila Hernández, la novia de Johan Vásquez, jugador de la selección mexicana

Camila Hernández ha sido una pieza fundamental en la vida de Johan Vásquez. La joven ha acompañado al deportista en etapas importantes de su carrera, como su integración al fútbol europeo con el Genoa de Italia. Sin embargo, más allá del apoyo en su carrera profesional, la hermosa Camila también ha sido un gran soporte fuera de las canchas, pues han logrado formar una hermosa familia.

Desde que iniciaron su relación, Johan y Camila se han posicionado como una de las parejas más queridas del fútbol. A través de sus redes sociales, Camila suele compartir postales de su día a día, viajes y emotivos momentos en familia.

¿Cuántos hijos tienen Johan Vásquez y Camila Hernández?

Actualmente, la pareja comparte dos hijos. Milán, quien llegó a sus vidas en 2024, y la pequeña Mía, quien nació en 2025. A través de sus redes sociales, Camila ha dado a conocer algunos momentos emotivos que han vivido en familia, junto a sus pequeños.

¿Cómo y dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?