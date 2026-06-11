Estos fueron los mejores MEMES que dejó la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡Es hoy, es hoy! Tras cuatro años de espera, el torneo más importante del mundo del fútbol está de regreso. La mañana de este jueves, 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se vistió de tricolor para albergar la ceremonia de inauguración de la justa veraniega, misma que contó con las actuaciones de grandes celebridades, incluidas Shakira, Belinda, J Balvin, Alejandro Fernández y más… Si bien se trató de un evento verdaderamente espectacular, los memes no se hicieron esperar. ¡Aquí te compartimos los mejores!

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Los mejores memes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contó con momentos verdaderamente increíbles, que hicieron enchinar la piel a más de uno, convirtiendo en FIFAs incluso a los más escépticos del fútbol. Aquí te dejamos algunos de los mejores memes para que te sumes a la fiebre de la fiesta mundialista y los compartas por Facebook, Instagram o WhatsApp.

HOY EMPIEZA EL MUNDIAL TODO ES FELICIDAD 🩷✨ pic.twitter.com/NpvmIxSvhf — Mile 🇪🇨 (@mile_brvo08) June 11, 2026

llegó el día, ya es 11 de junio!!!! hoy empieza el mundial ❤️ pic.twitter.com/Rph0QI6RrL — iPhanniy ☁️♡✨ (@iPhanniyLS) June 11, 2026

Estás vivo

Tienes salud

Eres feliz

Y HOY INICIA EL MUNDIAL

LA VIDA ES MUY BUENA pic.twitter.com/c2XTMMf4k2 — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) June 11, 2026

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