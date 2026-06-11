Estos fueron los mejores MEMES que dejó la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
¡Es hoy, es hoy! La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dado inicio y aquí te compartimos los mejores MEMES que dejó la inauguración de la justa veraniega.
¡Es hoy, es hoy! Tras cuatro años de espera, el torneo más importante del mundo del fútbol está de regreso. La mañana de este jueves, 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se vistió de tricolor para albergar la ceremonia de inauguración de la justa veraniega, misma que contó con las actuaciones de grandes celebridades, incluidas Shakira, Belinda, J Balvin, Alejandro Fernández y más… Si bien se trató de un evento verdaderamente espectacular, los memes no se hicieron esperar. ¡Aquí te compartimos los mejores!
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Los mejores memes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contó con momentos verdaderamente increíbles, que hicieron enchinar la piel a más de uno, convirtiendo en FIFAs incluso a los más escépticos del fútbol. Aquí te dejamos algunos de los mejores memes para que te sumes a la fiebre de la fiesta mundialista y los compartas por Facebook, Instagram o WhatsApp.
HOY EMPIEZA EL MUNDIAL TODO ES FELICIDAD 🩷✨ pic.twitter.com/NpvmIxSvhf— Mile 🇪🇨 (@mile_brvo08) June 11, 2026
llegó el día, ya es 11 de junio!!!! hoy empieza el mundial ❤️ pic.twitter.com/Rph0QI6RrL— iPhanniy ☁️♡✨ (@iPhanniyLS) June 11, 2026
Estás vivo— edu 🇲🇽 (@eduuxqs) June 11, 2026
Tienes salud
Eres feliz
Y HOY INICIA EL MUNDIAL
LA VIDA ES MUY BUENA pic.twitter.com/c2XTMMf4k2
Es hoy! Es hoy!— 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@romerormcf) June 11, 2026
Empieza el Mundial 2026! #FIFAworldcup pic.twitter.com/O9POidMU3j
Así puedes ver los 32 mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ GRATIS y EN VIVO
No te despegues de la transmisión de la inauguración porque el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México vs. Sudáfrica, está por comenzar. La previa arranca a las 12:30 p.m. (hora del centro de México), mientras que el silbatazo se dará a la 1:00 p.m. Recuerda que los 32 mejores partidos de la justa veraniega estarán disponibles completamente GRATIS y EN VIVO en el canal de Azteca 7. Si lo prefieres, también puedes seguir nuestras transmisiones en el sitio web oficial de AztecaDeportes.com y la app móvil de TV Azteca En Vivo.