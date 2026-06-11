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OFICIAL: Azteca 7 retransmitirá el debut de México en el Mundial 2026 vs Sudáfrica

¿Te perdiste el México vs. Sudáfrica? Azteca 7 retransmitirá el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y así podrás verlo totalmente gratis y online.

México vs Sudáfrica Mundial 2026
|Mexsports

Escrito por: André Gutiérrez

Oficialmente la fiebre mundialista ha llegado a todo México y el planeta y ¿Qué mejor que sintonizar Azteca 7, para seguir cada detalle de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Sí, hoy vivimos una gran inauguración en la Ciudad de México previo al partido de nuestra Selección vs Sudáfrica y un partido que parecía un deja vú.

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Fue hace 16 años que se llevó a cabo el Mundial en Sudáfrica, y justamente México jugó el partido inaugural visitando a este país, justo como hoy (pero con una localía distinta), por lo que este día llegaba con muchas emociones y expectativas y para buenas noticias para ti, podrás vivirlo de nuevo hoy mismo.

Partido de México vs Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para buenas noticias, Azteca 7 llevará de nuevo este partido hasta tu hogar, para que revivas todas las emociones y los goles en este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que acaparó las miradas de todo el planeta y que para buena suerte no nos hizo pasar corajes.

Ver jugar a México en este torneo al parecer es el evento canónico de todos los mexicanos, por lo que 24/7 estaremos pensando en fútbol durante las próximas semanas y qué mejor que disfrutar de este deporte con las narraciones y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y “El Warrior”.

¿A qué hora será la retransmisión del partido de México vs Sudáfrica?

La cita es a las 7:00 pm, para que (de nuevo) prepares la botana y te alistes para gritar los goles que este debut nos ha dejado y que sí, inevitable ha hecho soñar a todo un país con ir más allá.

Sigue con nosotros los mejores detalles de la de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de TV Azteca, el canal del Mundial donde nuestras figuras te compartirán lo mejor de lo que sucede tanto dentro y fuera del terreno de juego.