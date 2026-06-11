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¿Sabrina Carpenter vino a la CDMX para ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026? Difunden FOTO en redes sociales

En redes sociales se volvió viral una fotografía de supuestamente Sabrina Carpenter llegando al Estadio Ciudad de México para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sabrina Carpenter
|(Photo by Kevin Mazur/Getty Images for AEG)

Escrito por: Gabriela Reyes

¿Quééé? A través de redes sociales y diversos medios de información se ha vuelto viral la fotografía de, supuestamente, Sabrina Carpenter caminando por Calzada de Tlalpan acompañada de un hombre dentro de un disfraz de hotdog, especulándose que la cantante de Espresso estaría visitando tierras aztecas con motivo de la Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ¿pero es cierto?

Si bien no se tiene información confirmando o desconfirmando esto por parte de la misma Sabrina Carpenter, sin embargo en redes sociales los usuarios comenzaron a aclarar que se trata nada más y nada menos que de una imitadora, y una muy buena porque logró confundir a varios.

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¿Qué artistas SÍ van a estar en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Tal y como está confirmado desde hace ya semanas por parte de la FIFA, los artistas presentes en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fueron Shakira, Burna Boy, Lila Downs, Maná, J Balvin, Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules, quienes estuvieron en vivo cantando para dar la apertura oficial de la justa veraniega.

¿En dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

TV Azteca tiene para ti 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ totalmente GRATIS y EN VIVO, recuerda que puedes verlos a través de Azteca 7, el canal del mundial, así como a través de nuestro sitio web en vivo, el sitio de Azteca Deportes y la app TV Azteca En Vivo.