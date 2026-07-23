Amy Winehouse cumple 15 años de su muerte y estas son 5 canciones para recordar su legado

Han pasado 15 años de la muerte de Amy Winehouse, y hoy más que nunca su legado sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. A lo largo de su trayectoria, la cantante británica revolucionó el soul contemporáneo con su icónica voz y letras profundas; por ello, hoy en su aniversario luctuoso, te contamos sobre 5 canciones que debes conocer para celebrar su legado.

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5 canciones de Amy Winehouse que debes conocer para celebrar su legado a 15 años de su muerte

Contando con una voz inconfundible y letras profundas, Amy Winehouse marcó a más de una generación, y ahora, para recordar su trayectoria, te contamos sobre 5 canciones representativas que ayudaron a consolidar su trayectoria como una de las artistas más influyentes de todos los tiempos.

Rehan

Este es uno de los éxitos mundiales de la cantante, el cual es considerado como el que la catapultó a la fama internacional y en donde responde con un "No, no, no" a la idea de ir a rehabilitación.

Back to Black

Esta balada es fúnebre sobre el desamor. y es considerada una de las mayores obras musicales del siglo XXI, y un ícono de la generación que la vio nacer.

Love Is a Losing Game

Este tema se presenta como una balada acústica y profunda sobre la desilusión y el dolor de un corazón roto. Esta canción fue elogiada por George Michael por su madurez lírica.

Valerie

Este tema se presenta como una versión de la banda The Zutons, el cual fue grabado junto al famoso productor Mark Ronson, transformando la pieza en himno de su generación.

In My Bead

La cancion destaca por su fuerte influencia dentro del R&B urbano de la epoca y los ritmos producidos por el productor Salaam Remi.

Fallecida a los 27 años de edad e integrante del "Club de los 27" Amy Winehousey Winehouse marcó un legado que sigue vigente hoy en día y hoy recordamos su grandeza con estos 5 temas imprescindibles para celebrar su vida y obra.