Muere querida cantante mexicana, a los 26 años, así se dio a conocer la triste noticia

La música se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimientode la cantante, "Alezú"; famosa por interpretar grandes éxitso como "Si me ves", "Caer (en ti)", "Ciudad" y "Formas extrañas de querer". La noticia ha conmovido y sorprendido a todos ya que el fallecimiento ocurrió de forma inesperada. La información fue confirmada y difundida a través de un medio de Guadalajara, lugar de donde era la cantante, misma que logró cautivar a un gran público con su talento y voz. A continuación te compartimos todo lo que se sabe sobre este lamentable hecho que tiene todos sus seguidores conmovidos.

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