⁠Flow Fest 2025: Alvaro Díaz y su posible setlist en CDMX

En los últimos años el puertorriqueño Álvaro Díaz se ha vuelto uno de los artistas del género urbano más revolucionarios y destacados de la actualidad y este sábado podremos ser testigos de su arte en el Coca Cola Flow Fest.

Aunque fue en mayo del 2024 que pudimos escuchar su último disco ‘SAYONARA’, el artista no ha parado de trabajar en su música y no ha parado de lanzar música, desde la versión extendida de ‘FINALES ALTERNOS’, además de más sencillos que adelantan su nuevo concepto musical.

¿Cuál será el setlist de Alvaro Díaz en el Coca Cola Flow Fest de la CDMX?

Alvaro Díaz estará presentándose en el escenario Sprite en punto de las 11:50 pm hasta las 12:50 am, donde tras haber terminado el Sayonara Tour, se espera que el artista lleve su dembow más fuerte y deleite a su público mexicano con:



TE VI EN MIS PESADILLAS

FATAL FANTASSY

PLN

18 + 1

LENTITO

KAWA

BYAK

RAMONA FLOWERS

GATITA SANDUNGUERAS

1000 CANCIONES

Reina Pepiada

JPN

QUIEN TE QUIERE COMO EL NENE

Babysita

XQ ERES ASÍ

PARANORMAL

YOKO

¿Cómo llegar al Flow Fest?

El festival Coca Cola Flow Fest será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mismo que está en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.

