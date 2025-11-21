Flow Fest 2025: Alvaro Díaz y su posible setlist en CDMX
Uno de los artistas urbanos más queridos de México romperá en el Flow Fest 2025
En los últimos años el puertorriqueño Álvaro Díaz se ha vuelto uno de los artistas del género urbano más revolucionarios y destacados de la actualidad y este sábado podremos ser testigos de su arte en el Coca Cola Flow Fest.
Aunque fue en mayo del 2024 que pudimos escuchar su último disco ‘SAYONARA’, el artista no ha parado de trabajar en su música y no ha parado de lanzar música, desde la versión extendida de ‘FINALES ALTERNOS’, además de más sencillos que adelantan su nuevo concepto musical.
¿Cuál será el setlist de Alvaro Díaz en el Coca Cola Flow Fest de la CDMX?
Alvaro Díaz estará presentándose en el escenario Sprite en punto de las 11:50 pm hasta las 12:50 am, donde tras haber terminado el Sayonara Tour, se espera que el artista lleve su dembow más fuerte y deleite a su público mexicano con:
- TE VI EN MIS PESADILLAS
- FATAL FANTASSY
- PLN
- 18 + 1
- LENTITO
- KAWA
- BYAK
- RAMONA FLOWERS
- GATITA SANDUNGUERAS
- 1000 CANCIONES
- Reina Pepiada
- JPN
- QUIEN TE QUIERE COMO EL NENE
- Babysita
- XQ ERES ASÍ
- PARANORMAL
- YOKO
¿Cómo llegar al Flow Fest?
El festival Coca Cola Flow Fest será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mismo que está en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Si piensas llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas cercanas.