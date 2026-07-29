“Kumbala” cruza fronteras y llega al k-pop: Cantante coreano presenta su versión completa del clásico de La Maldita Vecindad y así suena

Recientemente, el cantautor coreano Sungha Jil, se volvió el centro de la conversación digital al compartir la versión completa de la mítica canción “Kumbala” traducida a un estilo K-pop. La versión completa incluyó nuevos versos que no se encontraban en una entrega preliminar.

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¿Qué se sabe sobre la versión K-pop de "Kumbala"?

Sungha Jin es un cantautor que se ha vuelto viral por llevar clásicos de la música a una versión coreana y esta vez compartió a los fans de la música tras compartir la versión completa de “Kumbala”, un clásico de la agrupación mexicana La Maldita Vecindad La Maldita Vecindad. Además, compartió una reflexión sobre el significado de la canción y explicó que buscó plasmar en el arreglo la emoción que sintió al recorrer las calles de Seúl tras una noche llena de música.

"En esta versión completa, se han añadido los versos 2 y 3, que fueron omitidos en la versión corta. En el versículo 1, la noche comienza con un signo de neón, moviéndose a través de la oscuridad donde el sol no puede llegar, y llega al mar de intensa pasión. Mientras dice que el amor es algo que pertenece a la noche, el contenido del corazón brillando por sí mismo fue bien sentido. Además, aunque los nombres de los lugares son diferentes, hay aire como el de Kuala Lumpur, en cualquier parte del mundo. Definitivamente, he sentido ese corazón profundo. De inmediato..." Compartió el cantautor.

¿Por qué se han vuelto tan virales las versiones de canciones clásicas del rock en su traducción al k-pop?

En la actualidad, las versiones en K-pop de canciones clásicas, como "Kumbala", han ganado una gran viralidad debido al creciente choque cultural que existe entre México y Corea; esto gracias en gran medida al impacto generado por el fenómeno musical BTS, que se ha vuelto el pilar de la industria.