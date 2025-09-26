Los Ángeles Azules, La Maldita Vecindad hasta Coldplay, este será el concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX este sábado 27 de septiembre

El sábado 27 de septiembre, el Zócalo de la Ciudad de México será testigo del gran concierto de La Orquesta Monumental Metropolitana, la cuál está conformada por maestros, directores y músicos de distintas instituciones, quienes recitarán éxitos de la cultura moderna, como Los Ángeles Azules, La Maldita Vecindad, Coldplay ¡Entre otros!

Este gran concierto gratis dará inicio a las 4:00 p.m., donde más de 2,600 músicos capitalinos harán vibrar la plaza de la gran Tenochtitlán en lo que será una tarde muy amena y apta para toda la familia.

¿Quiénes estarán tocando en el Zócalo este fin de semana?

Esta mega orquesta estará conformada por artistas de diferentes niveles, donde participarán desde principiantes hasta expertos, siendo un evento más inclusivo y ameno, el cuál será dividido en 22 orquestas, mismas que estarán bajo la tutela de 10 directores distintos.

Esta colaboración de distintas instituciones quienes han formado La Orquesta Monumental Metropolitana, pretende ofrecer al público de la Ciudad de México una tarde amena, donde podrán disfrutar de éxitos no solo nacionales, sino de todo el mundo y atemporales y seguramente ofrecerá más sorpresas...

¿Qué canciones podremos escuchar en este concierto gratis en el Zócalo?

Al ser un concierto con la participación de diferentes orquestas, se espera que cada orquesta tenga una participación distinta, por lo que podremos escuchar un repertorio muy basto, donde algunas de las canciones que podremos escuchar son:



Habanera, La Ópera de Carmen - Georges Bizet

Nunca es Suficiente - Los Ángeles Azules ft. Natalia Lafourcade

Viva la Vida - Coldplay

Kumbala - La Maldita Vecindad

El Himno a la Alegría - Beethoven

Marcha Radetzky - Johann Strauss

Al ser un evento gratuito, se espera la afluencia de miles de espectadores, por lo que es recomendable tener cuidado con tus pertenencias, así como planificar bien tu visita al Zócalo pues en este tipo de conciertos suele haber una gran conglomeración de personas.