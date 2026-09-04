Siddhartha en el Palacio de los Deportes: Setlist, horarios y TODO lo que debes saber de este imperdible concierto
Conoce TODO lo que debes de saber sobre el concierto de Siddhartha en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Tú y Yo y Tour’.
Este viernes, el músico tapatío Jorge Siddhartha González Ibarra, mejor conocido como Siddhartha estará ofreciendo su segundo concierto en el Palacio de los Deportes como parte de su gira 'Tú y Yo y Tour' con la que se encuentra promocionando su última producción de estudio ‘Radio Nostalgia’.
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Tras un primer exitoso sold-out, el músico de 49 años abrió una segunda fecha en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, misma que también logró agotar, dejando ver el gran momento por el que pasa y el por qué es uno de los artistas mexicanos más destacados de la última década.
¿Cuál es el setlist de Siddhartha en el Palacio de los Deportes este 2026?
Dentro de esta gira actual, tendremos un gran repaso a la gira de el ex-baterista de Zoé, por lo que podríamos escuchar las siguientes canciones en orden tras su primera noche:
Paraíso lunar
Tú y yo y tú
Tarde
Buscándote (Cap. 7)
Nada por hecho
Escápate conmigo
80 días
Día tras día
Algún día (Cap. 1)
Si tú te vas
Extraños
La verdad
Bacalar
Náufrago
Pedacito de mi corazón
No tengo miedo
Por siempre y para siempre
A la distancia
Me hace falta (Cap. 2)
Abrázame
Diamantes
Película (Cap. 3)
Respiro (Cap. 8)
Quiero enterrar mi corazón
Ser parte
Únicos
00:00
Brújula
¿A qué hora es el concierto de Siddhartha en el Palacio de los Deportes HOY?
De acuerdo con el comunicado emitido en redes sociales, el concierto estará iniciando en punto de las 6:00 PM siendo que el concierto dará inicio a las 8:30 PM, aunque es importante que no te demores pues este viernes la banda Rubytates estarán abriendo la noche.
Tú y yo y Siddhartha en el Palacio de los Deportes pic.twitter.com/Ewshgglv5w— Ocesa Total (@ocesa_total) September 3, 2026
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes de la CDMX al concierto de Siddhartha?
El Palacio de los Deportes se encuentra en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco y estas son las mejores rutas a considerar para evitar contratiempos:
- Metro - Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Metrobús - Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos.
- Trolebús - Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Si llegarás en vehículo particular deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.