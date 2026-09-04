⁠Siddhartha en el Palacio de los Deportes: Setlist, horarios y TODO lo que debes saber de este imperdible concierto

Este viernes, el músico tapatío Jorge Siddhartha González Ibarra, mejor conocido como Siddhartha estará ofreciendo su segundo concierto en el Palacio de los Deportes como parte de su gira 'Tú y Yo y Tour' con la que se encuentra promocionando su última producción de estudio ‘Radio Nostalgia’.

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Tras un primer exitoso sold-out, el músico de 49 años abrió una segunda fecha en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, misma que también logró agotar, dejando ver el gran momento por el que pasa y el por qué es uno de los artistas mexicanos más destacados de la última década.

¿Cuál es el setlist de Siddhartha en el Palacio de los Deportes este 2026?

Dentro de esta gira actual, tendremos un gran repaso a la gira de el ex-baterista de Zoé, por lo que podríamos escuchar las siguientes canciones en orden tras su primera noche:

Paraíso lunar

Tú y yo y tú

Tarde

Buscándote (Cap. 7)

Nada por hecho

Escápate conmigo

80 días

Día tras día

Algún día (Cap. 1)

Si tú te vas

Extraños

La verdad

Bacalar

Náufrago

Pedacito de mi corazón

No tengo miedo

Por siempre y para siempre

A la distancia

Me hace falta (Cap. 2)

Abrázame

Diamantes

Película (Cap. 3)

Respiro (Cap. 8)

Quiero enterrar mi corazón

Ser parte

Únicos

00:00

Brújula

¿A qué hora es el concierto de Siddhartha en el Palacio de los Deportes HOY?

De acuerdo con el comunicado emitido en redes sociales, el concierto estará iniciando en punto de las 6:00 PM siendo que el concierto dará inicio a las 8:30 PM, aunque es importante que no te demores pues este viernes la banda Rubytates estarán abriendo la noche.

Tú y yo y Siddhartha en el Palacio de los Deportes pic.twitter.com/Ewshgglv5w — Ocesa Total (@ocesa_total) September 3, 2026

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes de la CDMX al concierto de Siddhartha?

El Palacio de los Deportes se encuentra en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco y estas son las mejores rutas a considerar para evitar contratiempos:

