Concierto de Harry Styles hoy martes 04 de agosto en la CDMX, ¿va a llover durante su presentación en el Estadio GNP?

Este martes 04 de agosto del 2026, Harry Styles ofrecerá un concierto más de su esperada gira en México, esto dentro del estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, y si te preguntas si tienes que llevar paraguas o cómo estará el clima para preparar tu autgit, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el clima, pero te adelantamos que se reporta ligera probabilidad de lluvia.

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¿Lloverá hoy 04 de agosto durante el concierto de Harry Styles?

Es importante tomar en cuenta que, de acuerdo con el Meteorológico Nacional, existe probabilidad de lluvia durante la tarde-noche de hoy alrededor del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, por lo que es recomendable asistir preparados ante las inclemencias que se puedan presentar. No obstante, es importante señalar que se registra leve posibilidad de precipitación. Si quieres conocer todos los detalles, esto es lo que debes saber para estar preparado.

¿Qué dice el Meteorológico Nacional sobre posibilidades de lluvia en el concierto de Harry Styles?

Para hoy 04 de agosto del 2026, el pronóstico del clima en el Estadio GNP de la CDMX indica un clima mayoritariamente cálido con temperaturas de 24 °C, la cual descenderá hasta los 14 °C por la noche. No obstante, conforme la tarde avanzaba, esto es lo que debes saber:

De 13:00 horas a 14:00 horas: Clima parcialmente soleado con temperatura de 23 °C a 24 °C y probabilidad de lluvia menor al 15 por ciento.

De 15:00 horas a 17:00 horas: Cielo medio nublado con temperatura máxima de 24 °C y probabilidad de lluvia del 20 por ciento.

De 18:00 horas a 20:00 horas: Clima mayormente nublado con presencia de lluvias ligeras o chubascos en toda la zona de Iztacalco con temperaturas menores a los 21°C

De las 21 horas en adelante: Cielo despejado con intervalos nubosos, sin probabilidad de lluvia y temperatura entre los s 19°C a 18°C.

Recomendaciones generales

A pesar de que el pronóstico del clima menciona “ligeras lluvias”, es recomendable ir preparado para chubascos o lluvias más intensas, por lo que un impermeable, botas o zapatos que dificulten la entrada de agua y alguna gorra o sombrero impermeable pueden ser gran aliado para disfrutar del concierto sin mayor contratiempo.