Concierto de Harry Styles: Hora EXACTA en la que se abren las puertas del Estadio GNP para ingresar

¡Atención harries! Este viernes, 31 de julio, arranca la gira "Together, Together” de Harry Styles en México, como parte promocional de su nuevo álbum de estudio, “Kiss All Time. Disco, Occasionally”. Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros y aquí te compartimos la hora EXACTA en la que se abren las puertas para que puedas ingresar al recinto.

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¿A qué hora abren las puertas del Estadio GNP para el concierto de Harry Styles en México?

La apertura de puertas para cualquiera de las seis fechas de Harry Styles en México es a las 5:00 p.m. Para aquellos que adquirieron el pase FastLane, la cita es de 3:00 p.m. a 4:45 p.m. De tal modo, podrán ingresar al venue 15 minutos antes del acceso general.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros? Ubicación exacta y mejores rutas

El Estadio GNP Seguros está ubicado en Av. Viaducto Río Piedad y Río Churubusco s/n Col. Granjas México Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400. Aquí te compartimos el mapa con la ubicación exacta:

Debido a la zona en la que está ubicado, la forma más sencilla de llegar al recinto es en transporte público:



Metro: línea 9 (café). Las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva o Puebla

línea 9 (café). Las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva o Puebla Metrobús: línea 2 (morada). Estaciones cercanas: Iztacalco o Goma

Si vas en auto, te recomendamos consultar aplicaciones móviles de GPS, ya que las rutas pueden variar según el tráfico y tu ubicación. Recuerda que las puertas de acceso al estacionamiento son 7, 8, 9 y 15 sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. El estacionamiento tiene un costo extra.

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México?

Harry Styles ofrecerá un total de seis conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira "Together, Together”:



Viernes, 31 de julio

Sábado, 1 de agosto

Martes, 4 de agosto

Viernes, 7 de agosto

Sábado, 8 de agosto

Lunes, 10 de agosto

La mayoría de las fechas son sold out, a excepción de la última, que cuenta con una disponibilidad considerable. Para adquirir entradas, ingresa al sitio web oficial del artista.