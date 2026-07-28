De la Roma a Reforma: estos son los lugares en dónde podrías encontrarte a Harry Styles en CDMX

¡Harry Styles está de vuelta en México! Tras cuatro años de ausencia, el ex-One Direction regresa a la CDMX para ofrecer toda una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira “Together, Together”, la cual dará inicio este viernes, 31 de julio. Debido a ello, el británico aterrizó en tierras aztecas desde el día de ayer, lunes 27 de julio, donde ya ha sido captado por varios fans. Aquí te compartimos los lugares de la capital dónde han visto al intérprete de “Are You Listening Yet?”.

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Lugares en dónde te puedes encontrar a Harry Styles en México: de la Roma a Reforma

El cantante de 32 años ha sido captado en diversas partes de la Ciudad de México, entre ellas se encuentra el circuito de la Colonia Roma-Condesa, donde se le vio caminando de manera casual por cafeterías, restaurantes y demás zonas transitadas. De hecho, varios fans quedaron sorprendidos cuando notaron su presencia en una reconocida taquería ubicada en la Roma Norte.

Teniendo en cuenta el corredor hotelero donde suelen hospedarse las celebridades, también es posible que el cantante sea captado por Paseo de la Reforma. De hecho, se sabe que el actor disfruta de hacer running, por lo que no sería sorpresa verlo ejercitándose en esta zona, que es una de las preferidas por los deportistas capitalinos; aunque también hay otros espacios aledaños para correr, como el Bosque de Chapultepec, el Parque España y el Parque México.

🌮🇲🇽 Harry Styles ya disfruta de la CDMX



Antes de iniciar los conciertos programados en México, el cantante fue captado visitando una famosa taquería y recorriendo las calles de la capital.



¿Se habrá pedido de tripa? pic.twitter.com/f2A03lGyZQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 28, 2026

¿Cuánto tiempo estará Harry Styles en la CDMX?

Harry Styles permanecerá en la Ciudad de México, al menos, hasta el 11 de agosto, pues su último concierto en la capital mexicana está programado para el día lunes, 10 de agosto.

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México?

La gira “Together, Together” de Harry Styles en México arranca este viernes, 31 de julio. Estas son todas las fechas confirmadas:



Viernes, 31 de julio

Sábado, 1 de agosto

Martes, 4 de agosto

Viernes, 7 de agosto

Sábado, 8 de agosto

Lunes, 10 de agosto

Harry Styles en el Estadio GNP Seguros: ¿Todavía hay boletos para sus shows?

La respuesta es sí. No obstante, la única fecha que cuenta con una disponibilidad considerable es la del lunes, 10 de agosto. El resto son sold out o sólo cuentan con algunos asientos limitados. Para mayor información, visita el sitio web oficial de la boletera.