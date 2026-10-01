De Iron Maiden a Alejandro Sanz: Lista de conciertos de octubre en CDMX 2026
Rock, pop y electrónica llegan a CDMX durante octubre con una agenda llena de conciertos.
El mes de octubre llega a la Ciudad de México con una agenda musical cargada de propuestas para todos los géneros y para todos los gustos, desde rock, pop, electrónica y sonidos alternativos, hasta visitas internacionales. Dentro de las opciones musicales sobresalen la participación de Two Door Cinema Club, Maldita Vecindad, Sepultura, Bunbury, Alejandro Sanz, Slayer o Iron Maiden.
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¿Qué conciertos habrá en CDMX durante octubre 2026?
2 de octubre: Iron Maiden dentro del Estadio GNP Seguros.
3 de octubre: Lost Acapulco dentro del Teatro Metropólitan.
9 de octubre: Meme del Real dentro del Teatro Metropólitan.
10 de octubre: Alejandro Sanz dentro del Estadio GNP.
11 de octubre: Sepultura dentro del Auditorio Nacional.
12 de octubre: Natalia Lafourcade dentro del Teatro Metropólitan.
12–19 de octubre: Bunbury dentro del Auditorio Nacional.
13–14 de octubre: Candelabro dentro del Foro Indie Rocks!.
14 de octubre: Two Door Cinema Club dentro del Pepsi Center WTC.
16 de octubre: Martin Garrix dentro del Palacio de los Deportes.
21 de octubre: Slayer dentro del Palacio de los Deportes.
22 de octubre: The Vaccines dentro del Pabellón Oeste.
23 de octubre: Frank Turner dentro del Foro Indie Rocks!.
30 de octubre: LNG/SHT dentro del Pepsi Center WTC
30 de octubre: Maldita Vecindad dentro de la Arena CDMX.
Este calendario llegará también con opciones para quienes buscan sonidos distintos, descubrir grandes bandas o recibir los mayores éxitos de la vieja escuela. Toma en cuenta corroborar la información de cada concierto, así como su disponibilidad de boletos, así como verificar fechas y posibles cancelaciones o retrasos.
¿Dónde se llevarán a cabo los conciertos del mes de octubre?
La esperada jornada de conciertos del mes de octubre llega a la Ciudad de México con un amplio rango de géneros y una multidisciplinaria propuesta cultural, que encontrará espacio dentro de recintos como Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, Teatro Metropólitan, Pepsi Center WTC, Arena CDMX y Foro Indie Rocks!