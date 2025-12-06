Eventos imperdibles en la ARENA CDMX este mes de diciembre

La Arena CDMX, uno de los recintos más importantes en Latinoamérica, es un lugar en dónde se llevan a cabo eventos de todo tipo: entretenimiento, música, deporte entre muchos otros. Es por eso, que te presentamos qué eventos se llevarán a cabo en el mes de diciembre.

¿Qué eventos musicales habrá en la ARENA CDMX?

La Banda MS, una de las agrupaciones más importantes en el regional mexicano, se presentará este 19 y 20 de diciembre en el recinto. Es un show que promete ser diferente, estar lleno de dinamismo y de temas icónicos que todo el público cantará, ya que son los que catapultaron a la banda al éxito total.

La Banda Sinaloense que cuenta con más de 30 millones de seguidores en todas sus redes sociales dará una presentación emblemática en la ARENA CDMX, que sin duda no te puedes perder. Los precios de los boletos van de los $565 a los $4,197.

Por otro lado, el grupo Miel San Marcos llega a la Arena este 6 de diciembre para ofrecer un concierto lleno de música y voces que cautivan. El evento será grabado en vivo y contará con la presencia de invitados especiales. Los precios de los boletos van de los $326 a los $1624.

¿Qué eventos de entretenimiento habrá en la ARENA CDMX?

Uno de los eventos más esperados es la Gran Final en Vivo La Más Draga 7 este 16 de diciembre. Ese día será el término de la competencia que enganchó a miles de personas en la famosa competencia de Dragas. Durante esa noche se conocerá a la gran ganadora final. Los precios de los boletos van de los $63 a los $5,600 pesos.

Por otro lado, se llevará a cabo La Serie Mundial de La FMS este 12 de diciembre. La exitosa super liga del freestyle festejará el ecuador de la FMS World Series. De los mejores 10 freestylers del mundo se conocerá al mejor de todos ellos. Los precios de los boletos van de los $340 a los $3514.

En eventos de comedia estará presente Brincos Dieras en CDMX, este 11 de diciembre. El payaso irreverente y sin filtros, Roberto Oliva, presenta uno de sus shows para festejar su aniversario número 30. Este evento estará lleno de ocurrencias, chistes y muchas diversión que sacará miles de risas. Los precios de los boletos van de los $314 a los $3138.

Finalmente, llega un evento esperado por los amantes del contenido en internet: El mundo de Fede Vigenani. El famoso Youtuber dará un show junto a sus amigos Ian Lucas, Parcerito, Lukas Urkijo, Carlitos, Yankee, Guarura, Oscar del Rey, Ivan, Boom y Renovitz. Esta noche promete traer en vivo la diversión que Fede comparte por internet. Los boletos van de los $440 a los $3514.

Sin duda, el recinto más sobresaliente, la Arena CDMX, cuenta con una cartelera espectacular que mes con mes ofrece variedad y gran calidad en sus eventos y conciertos.

Así que no te pierdas la oportunidad de asistir a estos.