Carín León ofrecerá un concierto gratuito en México, aquí te decimos en qué estado de la República Mexicana será

Buenas noticias para los amantes de la música banda; y es que se ha confirmado que Carín León ofrecerá un concierto completamente gratis en Tijuana, Baja California. Este evento será el arranque del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, la cual es una estrategia que tiene contemplados 200 espectáculos en los distintos estados de la República Mexicana.

¿Dónde y cuándo será el concierto gratuito de Carín León?

El concierto gratuito de Carín León será el sábado 21 de marzo de 2026; posteriormente habrá más festivales en la Ciudad de México (CDMX), el cual será de música de jazz y será dedicado a mujeres, los siguientes estados serán, Oaxaca, Puebla, Aguascalientes, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Morelos y Durango, con géneros como: Rock Urbano, Electrónica, Hip-Hop, Regional Mexicano entre otros.

¿Cuándo son los conciertos de Carín León en México este 2026?

Hasta el momento, Carín León sólo tendrá este concierto en México para este 2026, ya que su gira de este año se centrará en Estados Unidos con algunas fechas en Canadá; y así será hasta inicios de octubre.

¿Cuáles son las mejores canciones de Carín León?

Según quién

Te lo agradezco

Una vida pasada

Primera cita

Qué vuelvas

La boda del Huitlacoche

No es por acá

Necesito Encontrarte

Despídase bien

Ni me debes ni te debo

Tú

Cuando la vida sea trago

Qué más puedo pedir

El tóxico

Una noche más contigo

Si tu amor no vuelve

Me la avente

Casi oficial

¿Cuáles son los duetos que hizo Carín León en el 2025?

A medio vivir con Ricky Marin

Si tu me vieras con Maluma

Me está doliendo con Alejandro Fernández

Lost In Translation con Kacey Musgraves

Te lo agradezco con Kany García

¿Carín León estuvo enfermo?

El cantante sí estuvo enfermo y diagnosticado con dengue, la cual es una enfermedad viral que se contagia por mosquitos y se reveló su estado de salud en enero de 2026; posteriormente y por indicación médica, el sonorense tuvo que reposar y recuperarse de síntomas como: malestar general, dolor de cabeza y fiebre. Las presentaciones del cantante en la Feria de León 2026 del 22 y 23 de enero fueron canceladas y reprogramadas.