Stray Kids conquista CDMX antes de STRAYCITY: ¿cuándo abre su Pop-Up Store y qué habrá?
Las STAY mexicanas tendrán una cita con Stray Kids antes de los conciertos de este mes de septiembre con una tienda oficial dedicada a SKZOO y mercancía exclusiva.
La cuenta regresiva para volver a ver a Stray Kids en México ya comenzó y las STAY tendrán una razón más para visitar la Ciudad de México antes de los esperados conciertos de la banda surcoreana con su STRAYCITY, ya que el grupo de Kpop tendrá en la capital mexicana la SKZOO EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD Global POP-UP STORE, una tienda temporal que promete convertirse en uno de los puntos de reunión favoritos del fandom.
El famoso POP-UP STORE llegará justo unas semanas antes de que Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N se presenten en el escenario del Estadio GNP Seguros a finales de este mes.
¿Cuándo será y hasta cuándo estará la Pop-Up Store de Stray KIDS?
La SKZOO EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD Global POP-UP STORE estará disponible a partir del 11 de septiembre hasta el 4 de octubre teniendo en total 24 días y fechas que son antes y después de sus presentaciones.
De acuerdo con información oficial, estará ubicado en la Ciudad de México en la calle Río Elba 20 colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 y la entrada será gratuita, Sin embargo, se deberá recurrir a un registro previo el cuál aún no ha sido habilitado, así como los horarios, sistema de acceso y restricciones aún no han sido dadas a conocer.
¿Qué encontraremos y cuánto podría costar?
El gran atractivo será, por supuesto, SKZOO, el universo de personajes que representa a los integrantes de Stray Kids, también habrá productos relacionados con los ocho personajes, entre ellos llaveros, peluches, tazas y bolsas, además de mercancía oficial del grupo.
También se ha reportado que habrá prendas y accesorios relacionados con la edición latinoamericana, como camisetas, chamarras y gorras, así como el esperado light stick oficial. La tienda tendrá además una ambientación temática pensada para que las STAY puedan tomarse fotografías.
¿Cuándo son los conciertos de Stray Kids en México?
Stray Kids tendrá dos presentaciones en Ciudad de México: el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre de 2026, ambas en el Estadio GNP Seguros los cuales están programados a realizarse a las 6:30 pm. STRAYCITY no es una gira tradicional, ya que se trata de una serie especial de presentaciones en América Latina creada alrededor de un concepto de festival, con fechas en Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México.
En México, el cartel que es presentado como festival tendrá también la participación de NEXZ, Andrés Obregón y RENEE.