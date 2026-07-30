Video: Fanático INTERRUMPE concierto de Karol G al burlar la seguridad del escenario; esto fue lo que pasó

Karol G se encuentra realizando su gira mundial "Viajando por el Mundo Tropitour", haciendo múltiples visitas en el mundo, llevando todas sus presentaciones a los fanáticos.

Karol G se siente “increíblemente orgullosa” de tener su propia muñeca

La cantante puertorriqueña se encuentra en el chisme, en especial al hacerse viral un video en el que un fanático interrumpe en el concierto, logrando burlar la seguridad del escenario. Para que sepas todo, te detallaremos qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó en el concierto de Karol G?

El miércoles 29 de julio, se llevó a cabo el concierto de Karol G en Toronto, evento musical al que acudieron varios seguidores de la artista, quienes estaban ansiosos por escuchar sus últimos éxitos.

Todo parecía ser una velada más, hasta que a la mitad de la presentación un fanático logró interrumpir el show, logrando burlar la seguridad del escenario, mientras se escuchaba la canción "Viajando por el mundo".

El joven abrazó a la cantante por unos segundos, pero cuando el cuerpo de seguridad llegó a retirarlo, agarró con fuerza la muñeca de la celebridad y en repetidas ocasiones le quiso quitar el micrófono, buscando no separarse tan rápido. Después de algunos forcejeos, el joven se soltó y pudo ser retirado al instante, permitiendo que el evento continuara con normalidad.

La situación generó mucha molestia por parte de los fanáticos, detallando que apenas lleva dos shows realizados y que debería hacer un cambio en su equipo de seguridad.

¿Cuándo volverá Karol G a México?

Por parte de su "Viajando por el Mundo Tropitour", Karol G tiene contemplada una visita a México; del 6 al 8 de noviembre estará en Nuevo León, mientras que en la CDMX se presentará el 13, 14 y 15 de noviembre. La mayoría de las fechas ya cuenta con poca disponibilidad, algo importante a considerar si deseas acudir a una de sus presentaciones.

A la cantante todavía le faltan varios países por recorrer; ante el incidente ocurrido con su fanático que logró burlar la seguridad del escenario, los usuarios esperan que esta situación no se vuelva a repetir.