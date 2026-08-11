Ya hay FECHA oficial para el lanzamiento de ‘Dolce Vita’ de Danna y Belinda

¡Un dueto que muchos esperábamos escuchar! Ya se ha dado a conocer la fecha oficial para el estreno de 'Dolce Vita', un proyecto musical muy esperado, entre las cantantes mexicanas Danna y Belinda. Se menciona que el lanzamiento se hará el 27 de agosto.

Se sabe que el proyecto musical realizado, va a formar parte del proyecto de "Wet Dreams" por parte de Danna, siendo una importante expansión a su etapa Visions, trayendo importantes cambios en su estilo musical y en sus looks.

¿Dónde escuchar 'Dolce Vita'?

El nuevo proyecto musical de 'Dolce Vita' entre Danna y Belinda, estará disponible desde la fecha oficial a las 6 de la tarde, hora México. Para que lo puedas escuchar es importante que estés conectado a plataformas de streaming musical, ya que serán espacios en los que se hará el lanzamiento oficial.

Un proyecto en el que las cantantes hablan sobre el empoderamiento femenino y el amor propio, además de tocar temas sobre sexualidad, siendo uno de los proyectos donde la cantante se le observa más segura de si misma.

Siendo un proyecto en el que tardaron aproximadamente 3 años, algo complicado, ya que desde hace tiempo las cantantes emocionaban a sus fanáticos con un trabajo juntas, pero nunca se hablaba más del proyecto en el que estaban trabajando, dejando a la deriva a todos sus fans.

¿Cuántos años tienen Belinda y Danna?

Actualmente, Danna tiene 31 años, mientras que Belinda tiene 36 años, ambas artistas se han destacado en la farándula mexicana, ya que ambas empezaron como artistas infantiles en la actuación. Conforme han crecido, han expandido su talento en el canto y el doblaje.

Al día de hoy, Danna y Belinda siguen siendo importante referentes en el mundo de la música, manteniendo carreras estables, además de incorporarse a nuevos proyectos artísticos.

Al darse a conoce la colaboración entre ambas cantantes para el proyecto de 'Dolce Vita', Danna en varias entrevistas a resaltado lo afortunada que se siente de trabajar junto a Beli, ya que ambas lograron tener una buena sinergia. Además de ser una gran oportunidad para retirar la etiqueta de "popstar" que ha mantenido por años.