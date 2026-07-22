¿Qué significa “Golden” de KPop Demon Hunters? Letra completa en inglés y español del himno de Las Guerreras KPop que rompió récords a nivel mundial

Pocas canciones logran permear la cultura pop, romper récords y robar corazones con tal rapidez como el tema más famoso de Las Guerreras KPop. Por si eso fuera poco, esta canción tiene un bello trasfondo e historia. A continuación te contaremos qué significa "Golden" de KPop Demon Hunters y te compartiremos la letra completa tanto en inglés como en la versión en español.

Esta canción del grupo ficticio Huntrix fue reconocida como uno de los sencillos con más streams de 2025 a nivel mundial y se convirtió en la primera canción de kpop en ganar un Grammy, un Golden Globe y un Oscar.

Cuál es el significado de "Golden" de KPop Demon Hunters

La famosísima canción reúne el trabajo de 7 personas comisionadas por los creadores de la película (Maggie Kang y Chris Appelhans), incluyendo a la cantautora EJAE, quien también interpreta la voz de Rumi cantando. El equipo tenía la difícil misión de crear un himno tan pegajoso como profundo, que se sintiera como si con él convocaras el poder de la Honmoon Dorada así como en la película.

La letra de la canción hace referencia principalmente al conflicto interno de Rumi, quien es mitad demonio y tiene miedo de mostrar al mundo esa parte de ella que no se ve tan "bonita". De acuerdo con el equipo involucrado en la cinta, este hit parece hablar de Rumi preguntándose quién es en realidad, Mira siendo la "oveja negra" de su familia y Zoey sintiéndose incomprendida.

Dentro de la narrativa de la película, "Golden" es una canción tan poderosa que puede convocar la Honmoon Dorada y proteger al mundo de los demonios.

Letra completa de "Golden" de KPop Demon Hunters

La letra en inglés de "Golden" de KPop Demon Hunters tiene varias frases en coreano que a continuación incluiremos con su transliteración y traducción a inglés.

I was a ghost, I was alone

어두워진 앞길 속에 (eoduwojin apgil sog-e / In the darkened path ahead)

Given the throne, I didn't know how to believe

I was the queen that I'm meant to be

I lived two lives, tried to play both sides

But I couldn't find my own place

Called a problem child 'cause I got too wild

But now that's how I'm getting paid 끝없이 on stage

I'm done hidin', now I'm shinin' like I'm born to be

We dreamin' hard, we came so far, now I believe

We're goin' up, up, up, it's our moment

You know together we're glowin'

Gonna be, gonna be golden

Oh-oh-oh, up, up, up with our voices

영원히 깨질 수 없는 (yeong-wonhi kkaejil su eobsneun / Unbreakable forever)

Gonna be, gonna be golden

Oh-oh-oh, I'm done hidin', now I'm shinin' like I'm born to be

Oh, our time, no fears, no lies

That's who we're born to be

Waited so long to break these walls down

To wake up and feel like me

Put these patterns all in the past now

And finally live like the girl they all see

No more hiding, I'll be shinin' like I'm born to be

'Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe

We're goin' up, up, up, it's our moment

You know together we're glowin'

Gonna be, gonna be golden

Oh-oh-oh, up, up, up with our voices

영원히 깨질 수 없는 (yeong-wonhi kkaejil su eobsneun / Unbreakable forever)

Gonna be, gonna be golden

Oh-oh-oh, I'm done hidin', now I'm shinin' like I'm born to be

Oh, our time, no fears, no lies

That's who we're born to be

You know we're gonna be, gonna be golden

We're gonna be, gonna be

Born to be, born to be glowin'

밝게 빛나는 우린 (balg-ge bichnaneun ulin / We, shining brightly)

You know that it's our time, no fears, no lies

That's who we're born to be

Letra de la versión en español de la canción

Estaba muy sola, lo sé

Sin despertar en mi lugar.

Si miro atrás no era capaz de entender que era la reina que debo ser.

La dualidad no era realidad

Y no me podía encontrar.

Fui juzgada por cada profesor y sé que lo voy a lograr

Porque empieza el show.

Voy brillando, empezando lo que debo hacer

Comienzo hoy, muy lista estoy, voy a creer.

Me elevo más, más, más, es mi momento,

Juntos brillamos más fuerte,

Porque dorada es mi suerte.

Ven, ven, súmate al coro.

Somos guerreras de oro, juntas brillamos en todo,

Voy buscando, empezando lo que debo hacer,

Voy intentando, sin temores, sé que al fin podré.

Tanto tiempo pasé encerrada, sin saber así viví,

Hoy me despierto y me reconozco

Y puedo ser la que siempre yo fui

Voy brillando, empezando lo que puedo hacer,

Soy cazadora y mi voz me ayudará a creer.

Me elevo más, más, más, es mi momento,

Juntos brillamos más fuerte,

Porque dorada es mi suerte.

Ven, ven, súmate al coro.

Somos guerreras de oro, juntas brillamos en todo,

Voy brillando, empezando lo que debo hacer.

El día es hoy, muy lista estoy, es lo que debo ser.

Llegó el día, mi suerte es dorada, dorada, dorada

Puedo brillar en lo alto, cumplir mi destino, sí.

