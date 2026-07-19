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¿Qué significa ‘Dai Dai’? La canción número 1 global, que cantará Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026; letra completa en inglés y español

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|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Shakira no es ninguna improvisada cuando se trata de himnos dedicados al futbol, a 16 años de estrenar una de las mejores canciones que han representado Mundiales. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ lo volvió a hacer, pero, ¿qué significa Dai Dai y cuál es su letra?

Se espera que este domingo 19 de julio, en el entretiempo de la final podamos escuchar este éxito mundial en voz de Shakira y en un show que promete ser histórico.

Qué significa "Dai Dai", de Shakira

Como se reveló en el lanzamiento oficial de la canción hace unos meses, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, "Dai Dai" es una frase de origen italiano que en eventos deportivos se utiliza como motivación y porra; significa "vamos, vamos". Incluso en la letra de la canción podemos escuchar eso mismo en distintos idiomas.

Letra de "Dai Dai" en inglés y español

En la canción original predomina el inglés con frases en otros idiomas, pero aquí te la presentamos con su traducción en español de acuerdo con Letras.com.

Supiste desde el día en que naciste
You knew from the day you were born

Que este es el lugar al que perteneces
That here in this place you belong

Has sido valiente todo este tiempo
You've been this brave all along

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte (fuerte)
What broke you once made you strong (strong)

Dale, dale, dale, dale, dale, dale
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dale, dale, dale, dale, dale, dale
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Ven y sigue tu deseo
Come follow your desire

Donde hay ganas, hay una forma
Where there's a will, there's a way

Eres dueño de ese fuego
You are the owner of that fire

Nadie puede quitártelo
No one can take it away

Sudor y sangre para escribir tu historia
Sweat and blood to write your story

Así fue como abriste el camino
That is how you paved the way

Estás a punto de alcanzar la gloria
You're about to reach the glory

A solo un paso de distancia
Only one step away

Todos los momentos buenos y malos
All the highs and lows

Todas las lágrimas y el dolor
All the tears and the pain

Lo has vivido todo y has seguido adelante
You been there through it all, been through it all

Solo hazlo otra vez
Just do it again

Ahora tienes que creer (yo lo creo)
Now you got to believe (I believe)

Porque sabes lo que se necesita
'Cause you know what it takes

Para vivir mi sueño
To be living my dream

En tu mejor nivel
At the top of your game

Siéntelo, tienes todo lo que necesitas
Feel it, got everything you need it

Ahora hazlo con todo
Now bring it like you mean it

Como si fueras en serio
Just like you mean it

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

La energía es contagiosa (ya lo sabes)
Energy is contagious (you know)

Y nunca nos falla (no, no)
And it never fails us (no, no)

Nadie se está cansando (lo sé)
No one's getting tired (I know)

Porque tú tienes ese fuego (oye)
'Cause you got that fire (ayo)

Sueña en grande
Dream a little higher

Vamos, vamos, vamos
Let's go, let's go, let's go

Hemos soportado todo lo que nuestros corazones podían aguantar
We've taken all that our hearts can hold

Ya no podemos aferrarnos al pasado (mm)
We can't hold on to the past no more (mm)

Del barro y las lágrimas, hacemos oro
From the dirt and the tears, we make gold

Somos más que carne y huesos
We are more than flesh and bones

Todos los momentos buenos y malos (buenos y malos)
All the highs and lows (highs and lows)

Todas las lágrimas y el dolor
All the tears and the pain

Lo has vivido todo y has seguido adelante
You been there through it all, been through it all

Solo hazlo otra vez
Just do it again

Ahora tienes que creer (yo lo creo)
Now you got to believe (I believe)

Porque sabes lo que se necesita
'Cause you know what it takes

Para vivir mi sueño
To be living my dream

En tu mejor nivel
At the top of your game

Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia
US, England, Germany, France

Sudáfrica, España, México, Japón
South Africa, España, México, Japan

Corea, Países Bajos
Korea, Netherlands

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