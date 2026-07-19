¿Qué significa ‘Dai Dai’? La canción número 1 global, que cantará Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026; letra completa en inglés y español
Shakira no es ninguna improvisada cuando se trata de himnos dedicados al futbol, a 16 años de estrenar una de las mejores canciones que han representado Mundiales. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ lo volvió a hacer, pero, ¿qué significa Dai Dai y cuál es su letra?
Se espera que este domingo 19 de julio, en el entretiempo de la final podamos escuchar este éxito mundial en voz de Shakira y en un show que promete ser histórico.
Qué significa "Dai Dai", de Shakira
Como se reveló en el lanzamiento oficial de la canción hace unos meses, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, "Dai Dai" es una frase de origen italiano que en eventos deportivos se utiliza como motivación y porra; significa "vamos, vamos". Incluso en la letra de la canción podemos escuchar eso mismo en distintos idiomas.
Letra de "Dai Dai" en inglés y español
En la canción original predomina el inglés con frases en otros idiomas, pero aquí te la presentamos con su traducción en español de acuerdo con Letras.com.
Supiste desde el día en que naciste
You knew from the day you were born
Que este es el lugar al que perteneces
That here in this place you belong
Has sido valiente todo este tiempo
You've been this brave all along
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte (fuerte)
What broke you once made you strong (strong)
Dale, dale, dale, dale, dale, dale
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dale, dale, dale, dale, dale, dale
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Ven y sigue tu deseo
Come follow your desire
Donde hay ganas, hay una forma
Where there's a will, there's a way
Eres dueño de ese fuego
You are the owner of that fire
Nadie puede quitártelo
No one can take it away
Sudor y sangre para escribir tu historia
Sweat and blood to write your story
Así fue como abriste el camino
That is how you paved the way
Estás a punto de alcanzar la gloria
You're about to reach the glory
A solo un paso de distancia
Only one step away
Todos los momentos buenos y malos
All the highs and lows
Todas las lágrimas y el dolor
All the tears and the pain
Lo has vivido todo y has seguido adelante
You been there through it all, been through it all
Solo hazlo otra vez
Just do it again
Ahora tienes que creer (yo lo creo)
Now you got to believe (I believe)
Porque sabes lo que se necesita
'Cause you know what it takes
Para vivir mi sueño
To be living my dream
En tu mejor nivel
At the top of your game
Siéntelo, tienes todo lo que necesitas
Feel it, got everything you need it
Ahora hazlo con todo
Now bring it like you mean it
Como si fueras en serio
Just like you mean it
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
La energía es contagiosa (ya lo sabes)
Energy is contagious (you know)
Y nunca nos falla (no, no)
And it never fails us (no, no)
Nadie se está cansando (lo sé)
No one's getting tired (I know)
Porque tú tienes ese fuego (oye)
'Cause you got that fire (ayo)
Sueña en grande
Dream a little higher
Vamos, vamos, vamos
Let's go, let's go, let's go
Hemos soportado todo lo que nuestros corazones podían aguantar
We've taken all that our hearts can hold
Ya no podemos aferrarnos al pasado (mm)
We can't hold on to the past no more (mm)
Del barro y las lágrimas, hacemos oro
From the dirt and the tears, we make gold
Somos más que carne y huesos
We are more than flesh and bones
Todos los momentos buenos y malos (buenos y malos)
All the highs and lows (highs and lows)
Todas las lágrimas y el dolor
All the tears and the pain
Lo has vivido todo y has seguido adelante
You been there through it all, been through it all
Solo hazlo otra vez
Just do it again
Ahora tienes que creer (yo lo creo)
Now you got to believe (I believe)
Porque sabes lo que se necesita
'Cause you know what it takes
Para vivir mi sueño
To be living my dream
En tu mejor nivel
At the top of your game
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia
US, England, Germany, France
Sudáfrica, España, México, Japón
South Africa, España, México, Japan
Corea, Países Bajos
Korea, Netherlands