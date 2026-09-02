ÚLTIMA HORA: Asesinan a músico de Camilo Séptimo junto a su esposa, quien estaba embarazada

Este miércoles se ha dado a conocer una de las noticias más estremecedoras de la escena musical en México, pues Jonathan Meléndez, el tecladista de la banda de rock alternativo y synthpop, Calimo Séptimo fue asesinado junto a toda su familia en el Estado de México.

Según información extraoficial, el músico habría sido asesinado junto a su esposa, Ana Paola “N” quien estaba embarazada, su pequeña hija de tres años y a su trabajadora doméstica en su departamento ubicado en la colonia Bosques Esmeralda, en el municipio de Atizapán del Estado de México.

¿Qué se sabe del asesinato de Jonathan Meléndez, el músico de Camilo Séptimo?

De acuerdo con primeras versiones, cerca de la 1:00 AM de este miércoles, se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego y gritos en la casa del músico, por lo que vecinos habrían acudido al inmueble, donde encontraron los cuerpos sin vida de Jonathan, su esposa, su hija de tres años y el de su trabajadora doméstica, todos con heridas de bala.

Los primeros informes detallan que dos personas relacionadas con el caso habrían sido detenidas por autoridades locales, por lo que enfrentarán el proceso de justicia de este triste hecho que ha conmocionado al rock mexicano.

¿Quién era Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo?

Por más de una década Jonathan Meléndez, también conocido como "Honas" fue un referente de la escena del rock mexicano moderno, pues su obra con la banda Camilo Séptimo logró trascender fronteras e incluso viajó por el mundo llevando su música por varios países, consolidándose como una de las bandas más importantes de nuestro país.