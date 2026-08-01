El tercer día del Lollapalooza Chicago 2026 llegó y JENNIE de BLACKPINK será la encargada de cerrar con broche de oro la noche de HOY, sábado 1 de agosto. La cantante y rapera surcoreana se apoderará del escenario Bud Light en punto de las 8:55 p.m. (hora de Chicago). Aquí te compartimos TODOS los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento de su presentación EN VIVO.

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JENNIE en Lollapalooza 2026: a qué hora empieza y transmisión EN VIVO hoy, 1 de agosto

Debido a la diferencia horaria entre México y Chicago, Illinois, el show de JENNIE podrá seguirse a partir de las 7:55 p.m. (hora del centro de México). La presentación se transmitirá completamente EN VIVO, vía streaming, a través de Disney+. Sólo necesitas una suscripción a la plataforma para poder ver el concierto de la querida NiNi.

|(Photo by Scott Dudelson/Getty Images for Coachella)

¿Qué canciones tocará JENNIE en Lollapalooza? Posible setlist

La presentación de JENNIE en Lollapalooza 2026 tendrá una duración aproximada de una hora, por lo que se espera un setlist de cerca de 15 canciones. Entre lo éxitos que podría interpretar se encuentran títulos como Filter, Damn Right, Mantra, Start a War, Handlebars, One of the Girls, Love Hangover, Dracula y Seoul City, por mencionar algunas.

Line-up de Lollapalooza Chicago 2026: horarios y artistas que se presentan este sábado

Además de JENNIE, las presentaciones de hoy incluyen a artistas como The Neighbourhood, Leon Thomas, Geese, Wolf Alice, Sunday, Peace Control, The Creekers y, por supuesto, la también headliner, Olivia Dean. Aquí te dejamos el line-up completo de este sábado, 1 de agosto, con los respectivos horarios.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO todas las presentaciones de Lollapalooza Chicago 2026?

Este año, las presentaciones del Lollapalooza Chicago serán transmitidas completamente EN VIVO por la plataforma de streaming de Disney+. Solo necesitas una suscripción a la misma. Recuerda que la diferencia horaria entre Chicago y México es de una hora menor. Por ejemplo, si el set de Olivia Dean es a las 8:30 p.m., la transmisión en México estará disponible a las 7:30 p.m. en México.