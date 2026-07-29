Katy Perry proyecta su última gira en cines: FECHAS de estreno en México

Katy Perry es una reconocida cantante estadounidense, quien ya cuenta con una larga trayectoria musical, marcando a varias generaciones con sus estilos únicos y sus outfits icónicos.

Recientemente, la artista se encuentra realizando su última gira "The Lifetime Tour", si no pudiste verla, ahora podrás presenciarla en cines. Para que no te la pierdas, te daremos cuáles son las fechas de estreno en México.

¿Cuándo se estrena el Lifetime Tour?

Se ha dado a conocer el estreno de "The Lifetime Tour", la última gira que ha realizado la cantante. Dicha proyección fue de su presentación en el Accor Arena de París en noviembre del 2025, donde tuvo sus entradas agotadas.

Las fechas de estreno en México se tienen contempladas para el 2 de septiembre del 2026, permitiendo que los jóvenes admiradores de Katy Perry puedan presenciar el evento musical desde los cines.

La proyección se destaca por ser una auténtica experiencia inmersiva en los cines, permitiendo que los asistentes puedan sentirse en el evento desde una sala. Hay que considerar que el evento fue grabado con 60 cámaras, logrando capturar cada momento y detalle de la gran presentación.

¿Cuándo vuelve a venir Katy Perry a México?

Aunque no hay conciertos próximos en los portales de ventas, hay que considerar que la famosa cantante se presentó en el país el 23 de abril por parte de su última gira.

Sin embargo, se tiene registrado que Katy Perry se va a presentar el 25 de agosto en el 2026, debido a que tiene una presentación programada en la Feria Nacional Potosina 2026, la cual será completamente gratuita. Habrá otras celebridades nacionales e internacionales que van a subir al importante escenario.

Ya tienes toda la información necesaria para poder presenciar la gira desde la fecha de estreno en México del concierto de la famosa cantante, una buena oportunidad para ver el evento desde un asiento mientras disfrutas de unas palomitas junto a tu persona favorita.