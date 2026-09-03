“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano": Camilo Séptimo lanza emotivo comunicado sobre el caso de Jonathan Meléndez

A pocas horas de que se diera a conocer la triste muerte de Jonathan Meléndez, el tecladista de la banda mexicana de rock alternativo y synthpop conocida como Camilo Séptimo, ésta ya ha emitido un comunicado de despedida a quien fuera uno de los pilares de la banda.

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Cerca del mediodía de este miércoles 02 de agosto se dio a conocer que “Honas” (como también se referían a Jonathan) que este había sido víctima de un ataque armado al interior de su casa junto a su familia y a una trabajadora doméstica, noticia que conmocionó a todo el mundo de la música en México, por lo que Camilo Séptimo ha compartido un mensaje de apoyo y despedida hacia su músico.

¿Qué dijo la banda Camilo Séptimo tras la muerte de Honas Meléndez?

Menos de 12 horas de que se diera a conocer el asesinato del músico Jonathan Meléndez, la banda con la que creció profesionalmente declaró lo siguiente a través de redes sociales:

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Honas Meléndez Ochoa.

Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”.

Si bien, fueron más de 10 años haciendo música juntos, la relación que el vocalista y bajista Manuel Mendoza, el guitarrista Erick Vázquez y Marco Alarcón en la batería, fue una gran amistad por todo lo que compartieron a través de los años, por lo que también han mostrado el apoyo a su familia.

“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos. (...) En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.

¿Qué pasó con Honas Meléndez de Camilo Séptimo?

De acuerdo con primeras versiones, cerca de la 1:00 AM de este miércoles, vecinos habrían escuchado repetidas detonaciones de arma de fuego y gritos en la casa del músico, por lo habrían acudido al departamento, donde lamentablemente encontraron los cuerpos sin vida de Jonathan, su esposa embarazada, su hija de tres años y el de su trabajadora doméstica, todos con aparentes heridas de bala.