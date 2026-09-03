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“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano": Camilo Séptimo lanza emotivo comunicado sobre el caso de Jonathan Meléndez

Camilo Séptimo rompe el silencio tras el terrible caso de su tecladista Jonathan Meléndez, “Honas”.

Camilo Séptimo lanza comunicado tras el caso del músico Jonathan Meléndez
|(Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images)

Escrito por: André Gutiérrez

A pocas horas de que se diera a conocer la triste muerte de Jonathan Meléndez, el tecladista de la banda mexicana de rock alternativo y synthpop conocida como Camilo Séptimo, ésta ya ha emitido un comunicado de despedida a quien fuera uno de los pilares de la banda.

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Cerca del mediodía de este miércoles 02 de agosto se dio a conocer que “Honas” (como también se referían a Jonathan) que este había sido víctima de un ataque armado al interior de su casa junto a su familia y a una trabajadora doméstica, noticia que conmocionó a todo el mundo de la música en México, por lo que Camilo Séptimo ha compartido un mensaje de apoyo y despedida hacia su músico.

¿Qué dijo la banda Camilo Séptimo tras la muerte de Honas Meléndez?

Menos de 12 horas de que se diera a conocer el asesinato del músico Jonathan Meléndez, la banda con la que creció profesionalmente declaró lo siguiente a través de redes sociales:

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Honas Meléndez Ochoa.
Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”.
Si bien, fueron más de 10 años haciendo música juntos, la relación que el vocalista y bajista Manuel Mendoza, el guitarrista Erick Vázquez y Marco Alarcón en la batería, fue una gran amistad por todo lo que compartieron a través de los años, por lo que también han mostrado el apoyo a su familia.
“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos. (...) En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.

¿Qué pasó con Honas Meléndez de Camilo Séptimo?

De acuerdo con primeras versiones, cerca de la 1:00 AM de este miércoles, vecinos habrían escuchado repetidas detonaciones de arma de fuego y gritos en la casa del músico, por lo habrían acudido al departamento, donde lamentablemente encontraron los cuerpos sin vida de Jonathan, su esposa embarazada, su hija de tres años y el de su trabajadora doméstica, todos con aparentes heridas de bala.

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