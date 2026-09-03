Machine Gun Kelly en CDMX: Horarios, setlist y cómo llegar al Velódromo Olímpico, TODO lo que debes de saber del concierto

Este miércoles 03 de septiembre estaremos viviendo una de las presentaciones más esperadas en mucho tiempo, pues Machine Gun Kelly se estará presentando en México por primera vez en toda su carrera y miles de fans no pueden esperar a ver lo que será este show.

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Colson Baker (su verdadero nombre) llegará a la Ciudad de México como parte de su gira actual “Lost Americana Tour”, el cuál está promocionando su último trabajo de estudio y con el que el músico de 36 años conquistará por primera vez tierras aztecas, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber de este imperdible concierto.

¿Cuál es el setlist que Machine Gun Kelly puede tocar CDMX este 2026?

Dentro de esta gira actual mgk ha estado tocando un setlist muy similar, por lo que podríamos estar escuchando las siguientes canciones que hagan un recorrido por su gran carrera musical:



outlaw overture

FIX UR FACE

maybe

starman

dont wait run fast

maybe / Wild Boy / El Diablo

ay!

Wild Boy

F*CK YOU, GOODBYE (Cover de The Kid LAROI)

goddamn

I Think I'm OKAY

miss sunshine

title track

everything tatted

drunk face

Mind of a Stoner

bloody valentine

forget me too

Iris (Cover de Goo Goo Dolls)

times of my life

concert for aliens

Lonely Road

DAYWALKER

jawbreaker

my ex's best friend

nothing inside

play this when i'm gone

papercuts

cliché

sweet coraline

vampire diaries

¿En dónde es el concierto de Machine Gun Kelly en CDMX y a qué hora inicia?

Tras un cambio de sede, este esperado show estará llevándose a cabo en el Velódromo Olímpico, uno de los venues que puede ser tan bueno como caótico, por ello te explicaremos cómo puedes llegar y qué rutas puedes tomar.

Es importante que sepas que el Velódromo Olímpico se encuentra en la calle Radamés Treviño S/N, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza y que hay diferentes maneras de llegar.

Recuerda que este concierto iniciará en punto de las 7:30 pm aunque las puertas y accesos abrirán desde las 5:15, pues la DJ mexicana Jessica Audiffred estará siendo el acto invitado.

¿Cómo llegar al concierto de Machine Gun Kelly en el Velódromo Olímpico en transporte público?

Afortunadamente hay varias rutas en las que puedes llegar al Velódromo Olímpico, por lo que te dejaremos las que puedes tomar para llegar a buen tiempo en esta ciudad tan caótica:

