Malas noticias para los fans de TWICE: tienes que enterarte primero que todos

El grupo de K-Pop TWICE anunció de manera oficial la segunda parte de su gira mundial de conciertos “This is For: World Tour 2026”. Sin embargo, los fans mexicanos recibieron una mala noticia al enterarse de que, hasta ahora, México no aparece en la lista de países confirmados.

El anuncio, publicado por Billboard, revela que las integrantes Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu presentarán un espectáculo con escenario en 360 grados, lo que ha generado gran expectativa sobre esta nueva etapa de su tour.

(Instagram) Estas son las fechas confirmadas para los conciertos de TWICE, hasta ahora.

Así reaccionaron los fans de TWICE

Las quejas en redes sociales no se hicieron esperar, especialmente en México, ya que la primera parte de la gira incluyó dos fechas en tierras aztecas en febrero de 2024.

A través de memes y publicaciones, muchos seguidores expresaron su descontento , con la esperanza de que pronto se confirmen más conciertos para las ONCE —como se autodenominan los fans de TWICE— en Latinoamérica.

(Instagram @twicetagram) Twice se ha presentado 2 veces en México, en 2019 y 2024, respectivamente.

“¿Pero sí van a venir o ya perdemos la esperanza?”; “Es el karma por lo de los padres de Momo”; “Acuérdense que hace dos años TWICE anunció a México en la tercera parte”; y “Ptm TWICE, todavía no saquen tour en México, apenas me estoy recuperando”, fueron algunos de los comentarios compartidos en X (Twitter).

(X) Algunos fans de TWICE tomaron con humor el anuncio de su gira mundial para 2026.

Por ahora, solo queda esperar que la agrupación, conocida por éxitos como “Strategy”, confirme nuevas fechas para sus seguidores en Latinoamérica.

BTS podría anunciar gira mundial en 2026

TWICE no es el único grupo asiático que mantiene en suspenso a sus fans. Los rumores sobre una posible gira de BTS en 2026 se han intensificado. Este martes 30 de septiembre circularon informes que aseguran que el tour podría arrancar en mayo de 2026 y extenderse hasta diciembre, según datos de la firma financiera Hyundai Motor Securities.

De concretarse, sería un regreso triunfal para la boyband surcoreana tras su última gira en 2019, “Love Yourself: Speak Yourself”. No obstante, por ahora se trata únicamente de un rumor que mantiene a sus seguidores expectantes.